Stiri pe aceeasi tema

- Principalul risc sistemic este legat de tensionarea echilibrelor macroeconomice din Romania, iar solutia consta in reducerea treptata a deficitului bugetar in directia atingerii Obiectivului pe Termen Mediu (MTO), precum si in accelerarea reformelor structurale, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR…

- Se apropie momentul in care Mugur Isarescu trebuie sa decida daca isi va prelungi sau nu mandatul de peste un sfert de secol la conducerea Bancii Nationale a Romaniei, el fiind guvernatorul de banca centrala cu cea mai mare vechime in functie la

- ROBOR-ul, prin rolul sau de indicator pentru credite, a fost demonizat pur si simplu si sa nu va asteptati ca acest IRCC vine ca un miracol si face dreptate pentru toata lumea, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, intr-un briefing de presa. …

- Premierul Viorica Dancila, președinte executiv al PSD, a declarat sambata, la Iași, ca liderii Opoziției au uitat ca au taiat pensiile și salariile romanilor, motiv pentru care va adopta o ordonanța de urgența sa le dea ”gratuit lecitina ca sa aiba memoria mult, mult, mult mai buna”.„Ei au…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a venit cu o replica pentru Liviu Dragnea, susținand ca nu vede o urgența in adoptarea unei Ordonanțe de Urgența. „O simpla precizare ! In lipsa urgentei, nu poate...

- ​Noul proiect de act normativ care modifica controversata Ordonanța 114/2014 care a suprataxat mediul de afaceri este un document creat marți, 26 martie, de Gheorghe Gherghina, membru în Consiliul de Administrație al BNR și modificat apoi de Mihaela-Gabi Ene, director general adjunct al direcției…

- Tariceanu a precizat ca au avut loc consultari cu reprezentantii mediului de afaceri si a sectoarelor afectate de ordonanta, in urma carora s-au adus unele modificari ale actului normativ."Ordonanta 114 este in chinurile refacerii. Noi, cei din ALDE, am organizat o runda ampla de consultari…

- In ianuarie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,3%. "Preturile de consum in luna februarie 2019 comparativ cu luna februarie 2018 au crescut cu 3,8%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie…