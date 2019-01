Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR scade de doua luni, in contextul in care anticipatiile inflationiste au fost in scadere inca din vara anului trecut, iar aceasta scadere nu are legatura cu ”taxa pe lacomie”, a spus, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. În 18 decembrie,…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat marți ca taxa pe lacomie este o „trasnaie” și a spus ca Guvernul nu trebuia sa adopte pe finalul anului o „bomba greu de ințeles” fara discuții cu bancile și cu banca centrala.Intrebat cum comenteaza nemulțumirile bancilor legata de taxa pe nivelul…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a atacat dur Ordonanta Teodorovici, in special masura privind instituirea unei taxe pentru banci, asa numita "taxa pe lacomie". Isarescu a criticat Ministerul de Finante ca nu a discutat cu industria bancara inainte de a lua aceasta…

- "Ratele Robor pe termen scurt sunt foarte sensibile la lichiditatea din piața. Cele pe termene mai lungi depind și de lichiditate și de evoluția dobanzilor pe termen scurt dar depind și de percepția analiștilor. Iar asta-vara s-a conturat aceasta incredere ca inflația va veni in jos iar anticipațiile…

- Fostul ministru de Finanțe, Ioana Petrescu, in prezent la Pro Romania, arata ca Ministerul de Finanțe a publicat Hotararea de Guvern privind Fondul Suveran de Investiții, care este o adevarata bomba. Petrescu arata ca prin acest HG se pune in mișcare un mecanism prin care se pot vinde inclusiv pe…

- Aproape nici unul din mesajele liderului social-democrat nu este nou: el a avut același discurs de fiecare data cand guvernarea și el personal se aflau intr-o criza politica, sugerand ca țara este atacata de forțe obscure din exterior. Bancile, multinaționalele, Soros și „strainii” au aparut constant…

- Tanara in varsta de 23 de ani a depus o plangere la Politia orasului Navodari in care a aratat ca sotul ei, in varsta de 24 de ani, a agresat-o in zilele de 25 noiembrie si 12 decembrie. Politistii l-au retinut, joi, pentru 24 de ore pe sotul agresiv, acesta urmand sa fie prezentat instantei…

- "Am negociat cel mai bun acord posibil. Acesta este cel mai bun acord posibil. Parasim Uniunea Europeana, dar nu parasim Europa", a spus May. Theresa May a precizat ca parlamentul va vota inainte de Craciun acordul cu privire la Brexit. Ea a precizat ca este optimista cu privire la…