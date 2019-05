Stiri pe aceeasi tema

- 'Cred ca ar trebui sa facem o carte simpla, cu fotografii clare, frumoase, sau un film pe care sa-l ducem la Viasat History. Este istoria totusi a 92 de tone de aur in moneda. Pana in Primul Razboi Mondial functiona etalonul aur, nu lingouri, monede si rezervele de aur se tineau in monede. Deci in…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu spune ca pana acum a indemnat verbal bancile sa plateasca dobanzi mai mari deponenților, insa incepand din lunile de vara aceștia se vor vedea nevoiți sa creasca bonificațiile pentru economisire la un nivel cel puțin egal cu cel al dobanzii cheie de 2,5% pe an, in condițiile…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar in ultimele patru luni, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica…

- Nu avem motive serioase sa vedem o depreciere a leului, cu exceptia deficitului comercial, dar sa nu ma intrebati cat va fi cursul, pentru ca nici eu nu stiu, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, in conferinta privind Raportul trimestrial asupra inflatiei.…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a declarat, miercuri, ca rata inflatiei a crescut in martie si aprilie peste nivelul prognozat, si va continua sa stea peste 3,5%, printre factorii care pun presiune fiind scumpiri la legume si fructe , la combustibili si tutun, dar si cresterile salariale si taxa impusa…

- Mugur Isarescu a precizat ca actualul Consiliu de Administratie al BNR este neutru din punct de vedere politic si este format din profesionisti. ”Consiliul de Administratie este neutru. Am vazut speculatii. Consiliul este format din profesionisti. (...) Nu exista influenta politica. Cel mult…

- "Trebuie sa fim constienti cu totii ca aderarea la zona euro nu este un panaceu, nu rezolva automat problemele unei economii, ba poate chiar sa le agraveze, ci este o etapa a procesului de convergenta, iar pentru derularea adecvata a acestuia sunt extrem de importante coerenta si sustenabilitatea…

- Pentru aducerea aurului in tara nu este nevoie de o lege, ci doar de acordul Parlamentului, iar pentru acest lucru nu trebuie schimbata Legea Bancii Nationale, a declarat, marti, intr-un briefing de presa, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Nu pot să am decât opinia Consiliului de Administraţie.…