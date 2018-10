Stiri pe aceeasi tema

- "Eu as redefini aceste masuri. Suntem in faza finala. Vor fi anuntate intr-un timp nu prea indepartat. Am discutat si cu industria. Am discutat si cu alti factori de decizie in Romania si as redefini. Noi ne gandim la o orientare pe baze sanatoase a creditarii. E spre binele consumatorilor, utilizatorilor…

- Faptul ca deprecierea cursului de schimb euro-leu cu patru bani provoaca ingrijorare este semn ca am progresat foarte mult, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Suntem incapatanati si nu facem prognoze de curs, dar pot sa fac o gluma. Depinde cum…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a spus luni ca nu poate afirma ca nu vor mai exista cresteri ale dobanzii de politica monetara, iar printre motive a mentionat faptul ca nu se stie care va fi situatia in Europa. "Eu nu pot să spun în prezent, nu am nicio abilitare…

- Banca Nationala a Romaniei se asteapta la o inflatie lunara negativa in luna iulie, a declarat luni guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, acesta precizand ca inflatia lunara stagneaza de luni bune in Romania. "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom…

- "Se pare ca in luna iulie, dupa datele noastre preliminare, vom avea chiar o inflatie negativa si scadere de preturi. De fapt, acest lucru s-a intrevazut, sa spunem asa, inca din luna iunie, cand am avut o crestere lunara a inflatiei foarte scazuta, aproape de zero. Acum lumea tot repetand ca rata…