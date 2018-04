Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,participa la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro. La aceasta reuniune participa si premierul Viorica Dancila. Pe 21 martie, premierul Viorica Dancila…

- Liviu Dragnea se apropie de momentul in care va controla toate institutiile fundamentale ale statului roman. Niciun lider, de la Iliescu la Basescu, nu a reusit asa ceva. Ultimul mare trofeu este capul lui Mugur Isarescu, dar controlul politic asupra Bancii Nationale va scufunda Romania in intuneric,…

- Verzii suceveni prin vocea președintelui organizației județene, Dan Acibotarița, vor ca guvernatorul BNR Mugur Isarescu sa iasa la pensie deoarece este ”cam depașit de probleme”. ”Partidul Verde filiala județeana Suceava considera ca actualul guvernator al Bancii Naționale a Romaniei, dl.Mugur Isarescu,…

- Comisia care se ocupa de trecerea la moneda euro are scopul de a pregati procesul si de a obtine consensul populatiei, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata de Comisia economica, industrii si servicii a Senatului, precizand ca este pentru aceasta…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza joi sedinta cu tema' Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei'. La eveniment au fost invitati guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precum si membrii Consiliului de Administratie ai acesteia,…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului organizeaza joi sedinta cu tema' Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei'. La eveniment au fost invitati guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precum si membrii Consiliului de Administratie ai acesteia,…

- Gemeni Daca la inceputul anului aveai toate motivele sa fii trista si sa suferi de depresie, afla ca fericirea iti bate la usa, asa ca trebuie sa ii deschizi. O persoana minunata va aparea in viata ta, exact ca o raza de soare, care te va lumina si iti va readuce zambetul pe buze. In plus, s-ar putea…

- Faptul ca acum se discuta legi fara un studiu de impact este un lucru care trebuie sa ne dea de gandit, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta 'Incluziunea financiara - de la vorbe la fapte', precizand ca in anii 90 nu intra in Parlament daca nu avea…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Iancu Guda, services director Coface Romania si presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania, susține ca ROBOR creste la 3 – 3,5% in perioada urmatoare. Predicția a fost facuta avand in vedere ca inflatia pentru luna februarie a ajuns la 4,7%. ROBOR la trei luni se afla, joi, la…

- Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul "poluatorul plateste", a declarat, joi, ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu, in conferinta de lansare a Programului "Rabla".…

- Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul "poluatorul plateste", a declarat, joi, ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu, in conferinta de lansare a Programului "Rabla". "Vreau sa precizez…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, printr-un mesaj transmis in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine" organizata de Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor, ca in perioada urmatoare va fi supus dezbaterii publice "proiectul de viziune pentru o Romanie moderna si europeana"."In…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, printr-un mesaj transmis in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine" organizata de Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor, ca in perioada urmatoare va fi supus dezbaterii publice "proiectul de viziune pentru o Romanie moderna si europeana". …

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Bloomberg avertizeaza ca Europa urmeaza sa fie lovita de un al doilea val de aer arctic, care va persista pana la jumatatea lunii martie.Anuntul vine in contextul in care un front siberian a...

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian, informeaza banca, printr-un comunicat. Moneda va avea o valoare nominală de 10 lei, forma rotundă, cant zimţat, un diametru de 37 milimetri şi…

- Romania nu e pregatita pentru o noua criza internaționala, țara noastra avand deficit de cont curent și crescand prin consum, nu prin exporturi și investiții, așa cum fac 20 de țari europene, inclusiv Ungaria sau Slovacia, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR).…

- Prețurile la alimente au crescut intr-un ritm alarmant, de la o luna la alta in 2017 și odata cu acestea, rata inflației a cunoscut o cifra record, lucru care-l ingrijoreaza pe ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici. Orlando Teodorovici și-a manifestat intenția de a discuta pe aceasta…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va trimite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, spunand ca vrea sa primeasca niste raspunsuri.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca este ingrijorat in legatura cu rata anuala a inflatiei de 4,3%, dar a atras atentia ca nu sunt doar factori interni care au contribuit la cresterea inflatiei, si a spus ca va avea in acest sens o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale…

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.

- Veste proasta pentru romani din partea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Acesta anunta ca scumpirile vor continua si in perioada urmatoare. „Pana spre Paști o sa avem creșteri de prețuri”, a declarat Mugur Isarescu, subliniind faptul ca „incertitudinile si riscurile asociate acestei…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- „Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. […]

- ROBOR ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare.

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. "Nu putem sa tinem un curs artificial…

- Scaderile inregistrate pe bursele din lumea intreaga reprezinta o necunoscuta ale carei efecte le vom vedea in zilele urmatoare, dar un vine criza, sustine consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Adrian Vasilescu. Potrivit lui, acestea nu sunt caderi, ci reprezinta o corectie.

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- Moneda nationala isi va reveni pana la finalul anului, ajungand aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un nivel mai mic decat…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv…

- Comisarul european Corina Cretu recomanda o reforma administrativa profunda Comisarul european Corina Cretu a recomandat, astazi, autoritatilor române o reforma administrativa profunda, care sa îmbunatateasca atragerea de fonduri europene. Si presedintele BNR, Mugur…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, a declarat, luni, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro,…

- Cele mai solicitate credite în valuta, în decembrie 2017, au fost creditele pe termene de la doi pâna la cinci ani: 46,63% din totalul creditelor în valuta. Acestea fiind acordate cu o rata medie a dobânzii de 4,72%, transmite IPN. Potrivit informațiilor…

- Leul a depașit pragul psihologic de 4,66 lei pentru un euro și a atins un minim de 4,6614 unitați pentur moneda europeana la cursul oficial al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) . Moneda naționala s-a depreciat vineri, dupa ce joi era 4,6514, scaderea fiind de 0,21%. In schimb, leul s-a apreciat in fața…

- Euro a coborat cu 26 bani, pana la 4,6573 lei, iar dolarul cu 1,15 bani, la 3,8067 lei. Francul elvetian s-a depreciat de la 3,9533 la 3,9531 lei, iar lira sterlina s-a apreciat de la 5,2494 la 5,2524 lei. Evolutiile de marti Leul a scazut marti, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei…

- Legea salarizarii unitare a bugetarilor a prevazut mai întâi o creștere generalizata de 25%, de la 1 ianuarie. Pentru anul 2018, în lege mai sunt trecute doua borne de creșteri, amândoua în martie: una pentru medici și asistenți, în cazul carora creșterile…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Europa se afla in fata unuia dintre cele mai dificile sezoane de gripa din ultimii ani, dupa ce tulpina H3N2 a fost confirmata si de laboratoarele europene. Nici Romania nu a facut exceptie, din cele 17 cazuri de gripa confirmate pana in prezent, patru fiind H3N2.

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei.

- In perioada ianuarie noiembrie 2017, contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 5,58 miliarde euro, comparativ cu 2,89 miliarde euro in perioada ianuarie - noiembrie 2016, au anuntat luni oficialii Bancii Nationale. Stam prost in ce priveste balanta bunurilor, care a consemnat…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale impreuna cu cei de la Postul de Poliție Romanași au pus in executare un mandat de arestare preventiva, emis de Judecatoria Jibou in 8 ianuarie, pentru o perioada de 30 zile, pe numele unui barbat de 24 de ani, din comuna Girbou. Barbatul este…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…