Isărescu, monedă euro. Mesaj de ultimă oră "Daca nivelul optim al convergentei reale pentru asigurarea succesului aderarii la zona euro este inca subiect de controverse, si Comisia din care fac parte isi va publica probabil in decembrie raportul privind convergenta la zona euro, mentinerea convergentei pe directia cea buna precum si sustenabilitatea sa sunt in viziunea chiar mea mai importante ca nivelul acesteia. Pentru a nu deraia, procesul de recuperare a decalajelor trebuie sa se desfasoare intr-un ritm adecvat astfel incat castigurile pe acest front oricat de spectaculoase sa nu fie afectate precum Sabia lui Damocles de pericolul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

