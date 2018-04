Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-ar putea deprecia in perioada urmatoare, dupa ce analistii se asteptau la o majorare a dobanzii cheie, iar cand sunt dezamagiti pot reactiona, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.Citeste si: Manda anunta 'DESCINDERI' la Serviciul…

- Vesti bune dinspre Consiliul Judetean. In perioada imediat urmatoare vor fi demarate ample lucrari de refacere a unor drumuri din zone afectate de alunecarile de teren din ultima perioada. Caile rutiere si nu numai vor fi facute din bugetul propriu al Consiliului Județean Buzau. Anunțul a fost facut…

- Horoscopul saptamanii 2-8 aprile, cu astrologul Cameila Patrașcanu, la Antena 3. O zodie va avea parte de o perioada buna in plan financiar, insa nici zona amoroasa nu aduce vești rele pentru unii nativi. Iata ce-ți rezerva astrele pentru zodia ta!

- O sa avem un noua Comisie care sa ne duca spre euro. Foarte bine! Au fost voci care sugerau ca la ce ne mai trebuie inca o Comisie, cata vreme exista una in cadrul Bancii Naționale? Alte vociziceau ca e bine ca avem o noua comisie formata și din reprezentanți ai Academiei și ai Guvernului, dar ca treaba…

- In data de 26 martie a fost semnat contractul de lucrari, de intretinere a strazilor si parcarilor, intre Municipiul Bacau si S.C. Societatea de Servicii Publice Municipale Bacau S.A., in valoare de un milion de lei, cu tot cu TVA.

- Atat guvernatorul Bancii Nationale, cat si alti membri ai Consiliului de Administratie al BNR-ului sunt asteptati joi la Parlament. Mai exact la Comisia Economica de la Senat, unde sta sa inceapa o intalnire cu conducerea Bancii Nationale, pe tema inflatiei. Concret, sunt asteptate explicatii de la…

- "Avand in vedere discutiile purtate la inceputul acestei luni la Chisinau, in cadrul carora am stabilit obiectivele de investitii prioritare pentru capitala Moldovei, pe care le poate sprijini Bucurestiul, in perioada imediat urmatoare o delegatie formata din specialisti ai Municipalitatii in domeniul…

- Foresta a pierdut dramatic meciul de sambata, de pe teren propriu, cu Academica Clinceni, printr-un gol primit in minutul 90+2. In urma acestui rezultat, gruparea suceveana și-a complicat și mai mult situația din clasament in contextul luptei pentru evitarea retrogradarii, mai ales ca pentru trupa ...

- Luna martie a adus fenomene rare si o vreme la extreme. Si asa pare sa se si incheie. Dupa nameti si viscol, caldura topeste rapid zapada si sapa adanc in asfalt. Gropi uriase sunt ascunse sub balti in marile orase. In timp ce in satele in care apa a miscat la propriu pamantul, casele au inceput sa…

- Meteorologii au transmis, marti, o informare de vreme deosebit de rece, precipitatii moderate cantitativ si polei, valabila pana joi dimineata, la ora 10.00. In aceasta perioada, valorile termice vor fi mai scazute, in general, cu 10 grade fata de normalul perioadei. Miercuri se vor inregistrat precipitatii…

- Gemeni Daca la inceputul anului aveai toate motivele sa fii trista si sa suferi de depresie, afla ca fericirea iti bate la usa, asa ca trebuie sa ii deschizi. O persoana minunata va aparea in viata ta, exact ca o raza de soare, care te va lumina si iti va readuce zambetul pe buze. In plus, s-ar putea…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania, reuniți in ședința extraordinara, au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare. Aceștia au analizat…

- Iancu Guda, services director Coface Romania si presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania, susține ca ROBOR creste la 3 – 3,5% in perioada urmatoare. Predicția a fost facuta avand in vedere ca inflatia pentru luna februarie a ajuns la 4,7%. ROBOR la trei luni se afla, joi, la…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, va creste la 3 - 3,5% in perioada urmatoare, avand in vedere ca inflatia pentru luna februarie a ajuns la 4,7%, a declarat, joi, Iancu Guda, services director Coface Romania si presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari…

- Nicio taxa de timbru nu va fi lansata in perioada urmatoare, dar in momentul in care vom iesi cu o formula aceasta trebuie sa fie realista, pe principiul "poluatorul plateste", a declarat, joi, ministrul Mediului Gratiela Gavrilescu, in conferinta de lansare a Programului "Rabla". "Vreau sa precizez…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi, printr-un mesaj transmis in cadrul Galei "Din apreciere pentru tine" organizata de Federatia Patronatelor Femeilor Antreprenor, ca in perioada urmatoare va fi supus dezbaterii publice "proiectul de viziune pentru o Romanie moderna si europeana"."In…

- Luna februarie s-a incheiat cu ninsori abundente, cand romanii se asteptau mai putin, se pare si in lunile urmatoare vremea ar putea schimbatoare. Meteorologii au anuntat ca este posibil ca anul acesta vremea de Pasti sa nu fie foarte frumoasa, avand in vedere ca va fi la inceputul lunii aprilie.

- Adrian Mutu, fostul manager general de la Dinamo, continua sa se intereseze de soarta fostei echipe și chiar a purtat o scurta discuție cu Florin Bratu in momentul in care acesta a preluat funcția de antrenor al "cainilor". "Poate daca venea (n.r. Florin Bratu) ceva mai devreme acum nu mai vorbeam de…

- Primaria Iasi se pregateste sa achizitioneze, prin cumparare directa, „Servicii de transmisiuni in direct (streaming video), productie video si realizarea de filme de informare pentru municipiul Iasi". Este vorba inclusiv de transmiterea „live" a unor evenimente, precum conferintele de presa ale primarului…

- Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic, incepand de astazi, o moneda din argint cu tema „150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian“.Moneda va avea valoarea nominala de 10 lei, un diamentru de 37 de mm si o greutate de 31,1 grame, informeaza BNR. Aversul monedei prezinta imaginile…

- Vremea se raceste accentuat in acest sfarsit de saptamana, pentru ca prima jumatate a saptamanii viitoare sa aduca – pe langa temperaturi foarte scazute – si ninsori, care pot deveni abundente. Valul de frig va intra in tara sambata, prin Nord-Vest si Nord, se va extinde duminica in regiunile centrale,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de peste 6,464 miliarde de euro, in perioada ianuarie – decembrie 2017, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit unui comunicat al Bancii Naționale a Romaniei. „In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor…

- Investitiile straine directe au crescut cu 1,5%, in perioada ianuarie - decembrie 2017, comparativ cu perioada similara din 2016, la 4,586 miliarde euro, de la 4,517 miliarde de euro, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR).

- Previziuni integrale Horoscop Minerva saptamana 11 – 17 februarie 2018Horoscop Minerva saptamana 11 – 17 februarie 2018 – BERBEC: Ambiția va fi punctul forte in aceasta saptamana și va culmina cu evenimente care sa le deschida și sa le permita, cu adevarat, sa se afirme intr-o lumina noua.Tot acum este…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat astazi premierul Viorica Dancila. ‘Astazi vom adopta o ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului de depunere a Formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie’, a declarat Dancila, la inceputul…

- "In perioada imediat urmatoare voi trece rapid in revista si ma voi familiariza cu prioritatile ministerului, in special cele care decurg din aplicarea programului de guvernare", a declarat marti, la preluarea mandatului, noul ministru al economiei, Danut Andrusca. Reamintim ca acesta nu a reusit sa…

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020", a spus ministrul Muncii, potrivit huff.ro. Citeste si Diaspora in stare de soc! Toti romanii plecati la munca…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv…

- Comisarul european Corina Cretu recomanda o reforma administrativa profunda Comisarul european Corina Cretu a recomandat, astazi, autoritatilor române o reforma administrativa profunda, care sa îmbunatateasca atragerea de fonduri europene. Si presedintele BNR, Mugur…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici, propus pentru functia de ministru al Finantelor, a declarat, vineri, ca la ministerul pe care il va conduce va lua "ce masuri se justifica", mentionand ca o comunicare mai buna va duce la solutii mai bune, informeaza...

- Cele mai solicitate credite în valuta, în decembrie 2017, au fost creditele pe termene de la doi pâna la cinci ani: 46,63% din totalul creditelor în valuta. Acestea fiind acordate cu o rata medie a dobânzii de 4,72%, transmite IPN. Potrivit informațiilor…

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Venus, cea mai stralucitoare planeta a sistemului solar, considerata in astrologie Micul Benefic și Planeta Iubirii, vine, in general, cu o influența pozitiva asupra zodiilor. Vibrația acestei planete inspira viața sentimentala, romantismul și inclinația catre construirea sau consolidarea relațiilor.…

- Analistul Radu Magdin considera ca este foarte important ca premierul desemnat Viorica Dancila sa dea un semnal de stabilitate si profesionalism in perioada imediat urmatoare. "Provocarile de pe agenda noului premier sunt multiple. Dincolo de cifrele economice, este foarte important sa…

- Euro a coborat cu 26 bani, pana la 4,6573 lei, iar dolarul cu 1,15 bani, la 3,8067 lei. Francul elvetian s-a depreciat de la 3,9533 la 3,9531 lei, iar lira sterlina s-a apreciat de la 5,2494 la 5,2524 lei. Evolutiile de marti Leul a scazut marti, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Primaria Municipiului Calarași va prezinta stadiul investițiilor publice care se vor derula in municipiul Calarași in perioada urmatoare. Acestea sunt finanțate din bugetul local, din fonduri naționale sau europene. 1. Dezvoltarea patrimoniului cultural prin restaurarea monumentului istoric “Poșta Veche”…

- Europa se afla in fata unuia dintre cele mai dificile sezoane de gripa din ultimii ani, dupa ce tulpina H3N2 a fost confirmata si de laboratoarele europene. Nici Romania nu a facut exceptie, din cele 17 cazuri de gripa confirmate pana in prezent, patru fiind H3N2.

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei.

- Gabriel Giorgi anunta ca Minprest Rovinari ar putea angaja zeci de persoane, in perioada urmatoare. Totul depinde de un contract cu CE Oltenia. Societatea prestatoare de servicii in minerit a incheiat anul 2017 cu un numar de aproximativ 1000 de salariați. Intre timp, au mai fost angajați…

- "Face parte din masurile pe care le va hotari Comitetul Macroprudential. Le va recomanda Bancii Nationale si ea va reactiona. Ceea ce pot sa va spun acum este ca le-am discutat in sedinta precedenta, nu s-a luat o decizie, le-am discutat si in comitetul de politica monetara, cu toate ca nu s-a dorit…