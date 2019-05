ISĂRESCU, înțepătură subtilă la DRAGNEA Avalansa de stiri negative privind plasamentul rezervei internationale de aur la Londra a facut mult rau tarii, a stirbit din credibilitatea Bancii Nationale a Romaniei si din credibilitatea tarii, iar daca aurul ar fi depozitat in totalitate in tara nu ar aduce niciun avantaj, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Marele avantaj in a pastra o rezerva internationala este sa dea credibilitate si sa reduca costurile de finantare, a spus Isarescu. Guvernatorul BNR a afirmat ca institutia trebuie sa rezolve public acuzatia potrivit careia nu are grija de rezerva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Despre Tezaurul evacuat la Moscova ar trebui sa fie scrisa o carte simpla sau facut un film pe care sa-l trimitem la Viasat History fiind vorba despre istoria a 92 de tone de aur, a declarat joi guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la Simpozionul "Cristian Popisteanu", cu tema "Tezaurul…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a povestit in urma cu 8 ani cum prima vizita pe care a facut-o cand a preluat șefia Bancii Naționale a fost in tezaur. Rezerva valutara a Romaniei se afla in 1990 la fostul Bancorex și a vazut cu ochii lui "cele 60 de tone de aur". "Am facut dupa aproape cateva luni…