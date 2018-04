Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea prețurilor a fost alimentata de taxe dar și de majorarile la tarife ale energiei electrice, gaze naturale, energie termica, precum și de creșterea prețului la combustibil, a anunțat BNR astazi. „Rata anuala a inflației a inregistrat o crestere semnificativa in luna ianuarie 2018, pana la 4,32…

- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis miercuri menținerea ratei dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an, a anunțat instituția. BNR a fost criticata de mai multe ori in ultima vreme pentru creșterea dobanzii-cheie, care a dus mai departe la creșterea dobanzilor…

- Noi vesti ingrijoratoare din partea specialistilor. Aceasta este miscarea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) care poate anunta apocalipsa economica. BNR ar putea sa majoreze dobanda-cheie in acest an pana la 3,5%, pe masura ce inflatia accelereaza, iar economia va continua sa avanseze peste potential.…

- Adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale in 2017, precum reducerea TVA, iar daca am calcula rata inflatiei fara impactul fiscal ea nu a fost atat de negativa in prima jumatate a anului trecut, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat joi, in comisia Economica din Senat, ca BNR nu are control asupra preturilor stabilite de Guvern, dar ca poate interveni pe alte cai. "Dupa cum s-a mentionat in analizele noastre, inclusiv in raportul pe luna februarie, majorarea inflatiei in ultimul trimestru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…

- Rata anuala se va situa la finele anului la 3,5%, a precizat guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu, in cadrul ședinței de audiere la Comisia Economica a Senatului. Declarația guvernatorului vine o scurta prezentare a factorilor economici care ne-au dus in acest punct al inflației, moment in…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat miercuri ca se asteapta ca inflatia sa fie in acest an „in crestere, dar undeva aproape” de cea estimata la constructia bugetului de stat pe 2018. „Noi am avut o estimare vizavi de inflatie cand a fost bugetul pe 2018 - 3,1%. Este o crestere…

- Comisia economica din Senat organizeaza, joi, o intalnire cu membrii Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, avand ca tema "Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei', potrivit unui anunt postat pe pagina de internet a Senatului. Purtatorul de cuvant al bancii…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana (UE) a scazut in luna februarie 2018 pana la 1,3%, de la 1,6% in luna ianuarie 2018, insa cele mai mari rate anuale au fost inregistrate in Romania (3,8%), Lituania si Estonia (ambele cu 3,2%), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. In ianuarie, rata anuala a inflatiei a crescut la 4,32%, in crestere fata de decembrie, cand a fost 3,32%, si fata de…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca i-a trimis scrisoarea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei. ''Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune'', a spus luni Liviu Dragnea. Intrebat daca…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, daca este neliniștit cu privire la creșterea inflației, care a atins 4,3% in luna ianuarie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Liderul PSD și-a manifestat ingrijorarea cu privire la aceasta problema, susținand ca va aștepta niște raspunsuri și din partea guvernatorului…

- Prețurile la alimente au crescut intr-un ritm alarmant, de la o luna la alta in 2017 și odata cu acestea, rata inflației a cunoscut o cifra record, lucru care-l ingrijoreaza pe ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici. Orlando Teodorovici și-a manifestat intenția de a discuta pe aceasta…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,09% la trei luni, de la 2,08% luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea din 27 decembrie…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca este ingrijorat in legatura cu rata anuala a inflatiei de 4,3%, dar a atras atentia ca nu sunt doar factori interni care au contribuit la cresterea inflatiei, si a spus ca va avea in acest sens o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale…

- "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Deci, eu cred ca putem tine lucrurile sub control (...) Voi avea o discutie cu domnul guvernator", a declarat luni premierul Viorica Dancila. Intrebat…

- Cresterea economica a accelerat in cele mai mari state din Europa de Est, insa economiile Romaniei si Bulgariei deja incetinesc, ceea ce este un semn ca apogeul a fost atins, scrie Bloomberg.

- Rata anuala a inflatiei, record al ultimilor 5 ani Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna ianuarie la 4,3%, dupa ce in decembrie fusese de 3,3%. Rata anuala a inflatiei a fost în ianuarie de 4,3%, dupa ce în decembrie fusese…

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, dar acelasi timp a crescut si rata anuala a inflatiei, indicator care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, din cauza unei cresteri semnificative a preturilor. Astfel, rata…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,06% la trei luni, de la 2,04% vineri, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele lunii decembrie 2017.…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Inflația va ajunge la 3,5% pentru acest an, iar pentru 2019 este prognozata sa atinga o cota de 3,1 , potrivit raportului asupra inflație prezentat de guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Prognoza anterioara pentru acest an era de 3,2%, dar efectele a ceea ce s-a intamplat in 2017…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie, de la 3,9% la 5% pentru trimestrele I si II 2018 si de la 3,2% la 3,5% pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei - n.n.) s-a cocosat de tot. Vedeti…

- Nu stim cum si-a imaginat Liviu Dragnea ca va fi primit „Experimentul Olguta”. In orice caz, nu cu un val de nemultumiri si refuz aproape in masa. Revolutia fiscala, cum cu mandrie a fost prezentat proiectul legii salarizarii, este un punct de rascruce nu pentru salariatii din Romania, ci schimba intreaga…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- ROBOR ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- In noiembrie 2017, BNR a revizuit in crestere, de la 1,9% la 2,7%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, a lasat neschimbata prognoza de 3,2% pentru finalul anului 2018 si a estimat un nivel de 3,1% pentru septembrie 2019. ”Noul scenariu al prognozei evidentiaza perspectiva…

- Creditele in lei se vor scumpi in perioada urmatoare, insa marginal, ca urmare a majorarii dobanzii cheie, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El a spus ca majorare urmareste sa juguleze cresterea inflatiei, pentru ca altfel dobanzile la credite ar creste si…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, atrage atentia Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP), intr-un comunicat de presa,…

- Banca Naționala a Moldovei (BNM) a revizuit în scadere prognoza ratei inflației pentru anul 2018 la 3,7, fața de 4 la suta cât anticipa în raportul asupra inflației nr.4, lansat în luna noiembrie anul trecut. Este a treia oara în ultimele șapte luni când banca…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) anticipeaza o accelerare a inflatiei in lunile care urmeaza, reiese din minuta sedintei de politica monetara publicata pe site-ul institutiei. “Membrii Consiliului au remarcat că noile date şi evaluări reconfirmă…

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior, scrie NEWS.RO. Citeste…

- Creștere economica spectaculoasa pentru Germania in 2017. Cea mai mare economie a Europei a depașit ezultatele foarte bune din 2016, in ciuda faptului ca a fost redus numarul de zile lucratoare, scrie DW. Cea mai mare economie din Europa a crescut cu 2,2% in 2017, a informat Biroul Federal de Statistica…

- In Mexic, inflatia a atins cel mai accelerat nivel din ultimii 17 ani, condusa de costuri mai ridicate pentru alimente si pentru energie, care se datoreaza valorii scazute a peso-ului, moneda nationala a Mexicului, potrivit Wall Street Journal. Indicele preturilor consumabilelelor a crescut…