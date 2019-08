Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu prezinta, joi, intr-o conferinta de presa, raportul BNR asupra inflatiei. Potrivit guvernatorului, inflatia a venit in jos, dupa cresterile din primele 4-5 luni ale acestui an.

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a anunțat joi ca inflația de baza a accelerat, ca prețurile sunt impinse in sus de o cerere in exces și ca au aparut efectele negative creșterii economice bazate in mod substanțial pe consum:Avem o problema de fond in domeniul politici monetare, inflatia de baza…

- Noul Consiliu de Administrație al BNR imbina tinerețea cu experiența și va depune toate eforturile pentru indeplinirea mandatului incredințat, programul de aderare la zona euro, a declarat miercuri Mugur Isarescu, guvernatorul BNR. Citește și: Dezvaluirile lui Petre Lazaroiu arunca in aer…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski a fost investit luni in functia de presedinte al Ucrainei in cadrul unei ceremonii solemne desfasurate in Rada Suprema, deschizand o noua era pentru tara vecina, confruntata cu un razboi in partea sa de est si dificultati economice.

- Urmeaza cel puțin un an și jumatate cu creșteri de prețuri in Romania. Asta arata prognoza prezentata vineri de Banca Naționala, in raportul anual pentru inflație. La acest capitol al scumpirilor, în primele luni din 2019 țara noastră a fost campioana Uniunii Europene, potrivit Eurostat.…

- Noul indice pentru calculul dobanzilor – IRCC nu vine ca un miracol care va face dreptate pentru toata lumea, dupa “demonizarea” ROBOR, a avertizat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "ROBOR-ul, prin rolul său de indicator pentru credite, a fost demonizat pur şi simplu. Orice…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, susține ca ratele romanilor vor fi mai mari atunci cand inflația va intra pe un trend de scadere. Acesta s-a referit la indicele de referința pentru creditele de consum (IRCC), cel care i-a luat locul ROBOR-ului la calculul ratelor pentru creditelor noi in lei, conform…