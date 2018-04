Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a declarat, miercuri, ca a raspuns scrisorii primite anterior de la presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, mentionând ca nu doreste sa dea amanunte din acest raspuns întrucât Dragnea

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, anunța ca moneda naționala s-ar putea deprecia in perioada urmatoare, dupa ce analistii se asteptau la o majorare a dobanzii cheie, iar cand sunt dezamagiti pot reactiona.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, miercuri, ca a raspuns in scris presedintelui Camerei Deputatilor la scrisoarea trimisa de acesta in legatura cu evolutia inflatiei,...

- Guvernatorul Bancii Nationale a ajuns miercuri dupa-amiaza la Palatul Victoria. Prezenta lui Mugur Isarescu la sediul Executivului a fost prilejuita de intrevederea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, for constituit recent si la conducerea caruia se afla premierul Viorica Dancila…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu,participa la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro. La aceasta reuniune participa si premierul Viorica Dancila. Pe 21 martie, premierul Viorica Dancila…

- „Noi - Consiliul da Administratie - BNR - actionam in baza unui mandat. Si oamenii politici au un mandat, cel popular, au dreptatea lor. Am purtat si un dialog verbal, cu partidele de Opozitie, iar presedintele Camerei Deputatilor a preferat calea scrisa. I-am raspuns, tot pe cale scrisa. El a spus…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, au declarat surse oficiale.

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, va participa, miercuri, la Palatul Victoria, la reuniunea conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro. Ședința apare in agenda publica a premierului Viorica Dancila. Reuniunea va incepe la ora 16.30 și este prima de la decizia…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, marti, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", la solicitarea grupului parlamentar PNL, ca adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist pentru a contesta programul de guvernare al partidului, lucru care "nu a facut bine Romaniei".Totodata,…

- BNR va majora probabil din nou dobanda de politica monetara la sedinta din 4 aprilie, cu 0,25 puncte procentuale, la 2,5%, in incercarea de a tine sub control inflatia, masura care se va repeta si la urmatoarele doua sedinte, din 7 mai si 4 iulie, sunt de parere analistii Unicredit Bank. …

- Presedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Citu, considera ca PSD a boicotat intalnirea pe tema inflatiei cu guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, programata la Parlament. Citu a precizat ca atat el, cat si Mugur Isarescu au crezut ca senatorii PSD vor fi prezenti la sedinta comisiei.…

- "Obraznicia, mitomania si dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu. Iata ce raspunde acesta, intrebat fiind despre cresterea pretului la carburanti: «Preturile nu le stabileste Guvernul. Se stabilesc pe cerere si oferta. Am vorbit ieri pe tema inflatiei. Isarescu a dat explicatii cuprinzatoare.…

- Social-democratii din conducerea Camerei Deputatilor s-au certat cu colegii lor liberali, pe 20 martie, deoarece reprezentantii formatiunii conduse de Ludovic Orban au adresat o solicitare de chemare in Parlament a Vioricai Dancila care incepea cu urmatoarele cuvinte: „Cu permisiunea domnului Dragnea“.

- Liderul PSD a marturisit jurnalistilor ca nu va discuta, pentru moment, cu Guvernatorul BNR, ci ca va dialoga cu acesta dupa ce va studia raspunsul pe care l-a primit la scrisoarea adresata Bancii Nationale. Liviu Dragnea spune ca va face public atat scrisoarea primita de la Mugur Isarescu, cat si…

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Bulai a enumerat motivele pentru care a fost initiata motiunea, printre care refuzul acestuia de patru ori de a veni in fata Comisiei de cultura,…

- Economistul Lucian Isar, cunoscut ca un adversar al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), continua razboiul cu Mugur Isarescu. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Lucian Isar vorbeste despre scrisoarea pe care Legislativul i-a trimis-o guvernatorului cu privire la inflatie si sustine…

- Marian Neacsu, secretar general al PSD, a declarat, luni, legat de votul din Congresul PSD privind Conventia Nationala pentru presedintia Consiliului European, ca PSD va sustine un roman, indiferent de unde este, raspunzand la o intrebare daca l-ar sustine pe Klaus Iohannis.

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se va afla joi la Bucuresti, intr-o vizita oficiala, ocazie cu care se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu...

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca declaratiile sale pe tema plagiatului au fost interpretate gresit si ca isi doreste intarirea legislatiei primare in acest domeniu.Citește și: Liviu Dragnea, scrisoare catre guvernatorul BNR, Mugur Isarescu"As…

- Presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea ANRE, Iulian Iancu, a solicitat luni Biroului permanent al Camerei Deputatilor sa ia masurile care se impun, dupa ce draftul raportului comisiei, care continea date confidentiale, a aparut in presa. Vezi și: 'Martisor' pentru…

- Prețurile la alimente au crescut intr-un ritm alarmant, de la o luna la alta in 2017 și odata cu acestea, rata inflației a cunoscut o cifra record, lucru care-l ingrijoreaza pe ministrul Finanțelor, Orlando Teodorovici. Orlando Teodorovici și-a manifestat intenția de a discuta pe aceasta…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, la Parlament, ca ii va trimite o scrisoare oficiala Guvernatorului BNR Mugur Isarescu, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, in contextul creșterii ratei inflației. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie…

- Acesta i-a trimis o scrisoare deschisa sefului Camerei Deputatilor. 'Ne adresam pe aceasta cale dumneavoastra pentru a va solicita urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor a unui proiect de lege initiat de Partidul Miscarea Populara, extrem de important…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu a anuntat joi, dupa decizia Birourilor permanente reunite de a convoca plenul celor doua Camere pentru a vota infiintarea comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca aceasta initiativa este una “de imagine, constituita la cheremul domnului Tariceanu si Dragnea”. De asemenea,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, este surprins de faptul ca Romania importa foarte multe mere, desi detine 14% din totalul suprafetelor cultivate cu meri din Uniunea Europeana, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a anunțat vineri ca România a avut cea mai galopanta creștere de prețuri din Europa, precizând ca se prevede un nou val de scumpiri pâna la Paste.De asemenea, BNRa revizuit în crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat ca, dupa decizia de azi de a majora rata dobanzii de politica monetara de la 2% la 2,25% pe an, este de asteptat ca in perioada urmatoare sa creasca si ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Dupa ce l-a criticat pe Claudiu Manda, președintele Comisiei SRI, Liviu Dragnea mai ia o serie de decizii in privința activitații comisiei care controleaza principalul serviciu de informații din Romania.Dupa o ședința de taina la care au mai participat și Marian Neacșu, secretarul general…

- "Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit ca urmare a declaratiilor facute de presedintele Camerei Deputatilor, Ministerul Public dezminte existenta unei anchete…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Viorica Dancila a afirmat, dupa sedinta CEX a PSD, ca Ministerul Fondurilor Europene devine de sine statator, iar atributiile Ministerului pentru Dialog Social vor fi preluate de alte ministere. De asemenea, aceasta a prezentat lista completa a Cabinetului.

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragea și Calin Popescu Tariceanu au avut joi o întâlnire în biroul președintelui Camerei Deputaților. Cei doi au purtat negocieri intense. Miza pentru PSD ar reprezenta-o Ministerul Energiei, cel pe care liderii PSD doresc sa-l…

- Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragea și Calin Popescu Tariceanu au o intalnire in biroul președintelui Camerei Deputaților. Surse politice convergente ne-au explicat ca se poarta negocieri intense, pentru ca PSD ar dori sa preia un portofoliu de la ALDE. Miza pentru PSD o reprezinta…

- BNR ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala, a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale."Lumea se schimba, ne schimbam si noi cu ea si incercam sa facem lucrurile sa…

- Zi tensionata in PSD. Liderii partidului au discutat despre o restructurare a Guvernului și reducerea ministerelor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Platforma civica IMPREUNA - organizație a societații civile din Romania compusa din peste 1000 de ong-uri și intelectuali din tot spațiul romanesc - le solicita președintelui Iohannis, premierului Tudose, președintelui Camerei Deputaților și președintelui Senatului sa intervina in cazul familiei…