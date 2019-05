Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Mugur Isarescu povesteste ca, in primele sale zile de mandat, cand rezervele valutare ale tarii erau epuizate, cineva i-a urat noroc in a conduce o banca goala, motiv pentru care el s-a dus in seiful Bancii Nationale pentru a atinge cu propriile maini rezerva de aur a Romaniei, singura…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca liderul PSD Liviu Dragnea a pus ochii pe aurul romanesc de la Londra. Ioan Balan a susținut o declarație politica in care a precizat ca in momentul in care romanii se indoiau ca dupa 22 de ani de guvernari PSD ar mai fi ceva de pradat in […]

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat in martie 2018 ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, dupa cum a informat, la acea data, agentia MTI, preluata de Mediafax. A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca "aurul tarii" trebuie "sa vina acasa" si a afirmat ca "rezerva de aur a fiecarei tari este o garantie foarte sanatoasa, este cea mai puternica garantie si cred ca e normal sa o ai in tara ta", informeaza…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, luni, ca "aurul tarii" trebuie "sa vina acasa", pentru ca "rezerva de aur a fiecarei tari este o garantie foarte sanatoasa, este cea mai puternica garantie si cred ca e normal sa o ai in tara ta". "Aurul tarii sa vina acasa, pentru ca eu pun intrebarea pe care ma…

- "Aurul tarii sa vina acasa, pentru ca eu pun intrebarea pe care ma asteptam sa o puneti, dar... De ce trebuie sa stea in continuare in afara tarii aurul Romaniei, (...) de ce sa stea bogatiile noastre afara ? ", a declarat Liviu Dragnea, luni, la Parlament, intrebat despre proiectul de lege pe care…

- "Eu stiu foarte clar ca noi avem o preocupare, pentru ca noi am pierdut aurul Romaniei o data in istoria noastra. Noi stim foarte bine ce s-a intamplat cu rezervele de aur din Romania. Nu vreau sa se inteleaga si poate ca este foarte bine sa explicam ca aurul nostru, fiind la Bursa de la Londra,…

- La inceputul lunii februarie, guvernatorul Mugur Isarescu comenta ironic acuzatiile care i-au fost aduse pe motiv ca Banca Nationala tine rezervele tarii in strainatate. Miercuri, Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus un proiect de lege care prevede ca 95% din aurul Romaniei sa fie repatriat. Romania…