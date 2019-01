Stiri pe aceeasi tema

- Trasnaie, bomba greu de ințeles, "inovație" (intre ghilimele) - acestea au fost calificativele acordate Ordonanței 114 referitoare la taxa pe activele bancare de catre numarul unu al Bancii Centrale, Mugur Isarescu, dupa ce Guvernul pare sa intenționeze a limita instrumentele de politica monetara ale…

- Banca Nationala are nelamuriri cu privire la modul in care se aplica taxa pe banci si va cere discutarea ordonantei in Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala, pentru ca are impact sistemic, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta…

- Indicele Robor scade de doua luni, in contextul in care anticipatiile inflationiste au fost in scadere inca din vara anului trecut, iar aceasta scadere nu are legatura cu ”taxa pe lacomie”, anuntata recent de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus, marti, guvernatorul Bancii Nationale a…

