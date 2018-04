Stiri pe aceeasi tema

- Moneda nationala s-ar putea deprecia in perioada urmatoare, dupa ce analistii se asteptau la o majorare a dobanzii cheie, iar cand sunt dezamagiti pot reactiona, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu.Citeste si: Manda anunta 'DESCINDERI' la Serviciul…

- Banca Naționala menține dobanda directoare la 2,25 la suta, a anunțat guvernatorul Mugur Isarescu. Decizia de azi a Consiliului de administrație al bancii centrale infirma pronosticul multor analiști...

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, participa miercuri, de la ora 16.30, la sedinta conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro, care se desfasoara la Palatul Victoria, informeaza Mediafax. Sedinta conducerii Comisiei Nationale pentru trecerea la moneda euro are loc incepand ...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a mentinut dobanda de politica monetara la 2,25%, in sedinta de miercuri, in contrast cu asteptarile analistilor, care previzionau cea de-a treia majorare din acest an.

- BNR va majora probabil din nou dobanda de politica monetara la sedinta din 4 aprilie, cu 0,25 puncte procentuale, la 2,5%, in incercarea de a tine sub control inflatia, masura care se va repeta si la urmatoarele doua sedinte, din 7 mai si 4 iulie, sunt de parere analistii Unicredit Bank. …

- Revizuirea pe plus, de la 2,6 la 2,9%, a cresterii economiei americane in ultimul trimestru din 2017, a inmultit plasamentele in dolari si reducerea celor in monedele de la marginea zonei euro. Cursul euro a crescut de la 4,6557 la 4,6569 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul…

- Prețurile s-ar putea sa creasca din cauza presiunilor interne și externe daca nu va exista o reforma fiscal, lucru care a fost confirmat și de BNR, a declarat senatorul Florin Cițu, dupa audierea lui Mugur Isarescu, in Comisia Economica a Senatului. Dar acest lucru nu este singura veste proasta pentru…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost obligata sa majoreze de doua ori dobanda de politica monetara din cauza cresterii accelerate a inflatiei, cu efecte ample asupra mediului economic, in conditiile in care deficitul de cont curent si deficitul bugetar au crescut mai mult decat in tarile din regiune,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, și membrii Consiliului de Administrație al BNR au fost invitați in Comisia Economica din Senat pentru a da explicații la creșterea galopanta a inflației.Senatorii PSD din Comisia Economica au boicotat aceasta audiere și nu s-au prezentat la ședința. Este o…

- Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei, este de parere fostul bancher Lucian Isar, care a scris pe pagina sa de Facebook, potrivit bursa.ro: "Printr-o nota interna din 2006, Isarescu (n.r. Guvernatorul…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un excedent de 216 milioane euro in prima luna din acest an, mai mic decat surplusul de 258 milioane euro consemnat in luna ianuarie 2017, arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei. "In structura, balanta bunurilor a consemnat un deficit…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie. Rata anuala a inflatiei a urcat la 4,72%, in februarie 2018, de la 4,3% in ianuarie 2018, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,74% si a celor nealimentare cu 6,27% comparativ cu luna februarie 2017, potrivit datelor Institutului National…

- CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. EURO a crescut la 4.6616. LEUL s-a depreciat in fața EURO cu 0.0046. CURS BNR, 12 martie 2018. Leul, RAPORT cu EURO - DOLAR - LIRA - FRANC ELVEȚIAN. In raport cu DOLARUL AMERICAN, LEUL s-a apreciat. Valoarea unui…

- Orice crestere a inflatiei, ROBOR sau a cursului de schimb reprezinta o ingrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isarescu, saptamana viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la Palatul Parlamentului. “Orice creştere, că vorbim de inflaţie,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6588 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la 4,6572 lei, dupa ce luni a scazut la 4,6534 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de peste 6,464 miliarde de euro, in perioada ianuarie – decembrie 2017, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, potrivit unui comunicat al Bancii Naționale a Romaniei. „In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decat nivelul inregistrat in 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In 2016, deficitul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in funcție de care se calculeaza dobanzile la creditele in lei, a crescut la 2,06%, cel mai mare nivel din ultima luna si jumatate, dupa ce Banca Naționala a Romaniei (BNR) a majorat recent dobanda-cheie . O creștere a ROBOR se vede automat in creșterea ratelor pentru cei cu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat prognozele de inflatie, de la 3,9% la 5% pentru trimestrele I si II 2018 si de la 3,2% la 3,5% pentru sfarsitul anului, a anuntat vineri guvernatorul Mugur Isarescu. „Cocoasa (graficului cu proiectia inflatiei - n.n.) s-a cocosat de tot. Vedeti…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019, a anuntat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. În noiembrie 2017, BNR a revizuit în creştere, de…

- Deficitul balantei comerciale a crescut cu aproape 30%, anul trecut, la peste 12,95 miliarde euro, se arata intr-un comunicat de presa al Institutului National de Statistica (INS). “În anul 2017, exporturile şi importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- In anul 2017, exporturile si importurile au crescut cu 9,1%, respectiv cu 12,2%, comparativ cu anul 2016. Exporturile FOB au insumat 62,641 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 75,596 miliarde euro. Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in anul 2017 a fost de 12,955 miliarde euro, mai…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea majora de patru sau cinci ori dobanda cheie anul acesta, ajungand la finalul anului la 3%, a declarat, joi, Francois Blogh, director general al BRD-Groupe Societe Generale, intr-o conferinta de presa. "Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai ridicat nivel din ultima luna, la o zi dupa ce Banca Naționala a anunțat majorarea dobanzii cheie la 2,25% pe an. ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat, miercuri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Potrivit guvernatorului BRN Mugur Isarescu, este de așteptat ca in perioada urmatoare sa creasca și ROBOR-ul la 3 luni, indicatorul principal in funcție de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Scenariu socant facut de specialisti pentru romanii care au credite in lei. Dobanda cheie si ROBOR vor creste din luna in luna si vor ajunge la 5% anul acesta. Vesti proaste sunt si pentru cei care s-au imprumutat in euro. Moneda europeana va fi pana la sfarșitul anului 5 lei,…

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- ROBOR ul la trei luni, cel care influenteaza rata dobanzilor la creditele in lei, va urma, intr o anumita perioada de timp majorarea dobanzii cheie de miercuri si in consecinta creditele in lei se vor scumpi, marginal, a declarat, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, in cadrul unei…

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…

- Moneda nationala îsi va reveni pâna la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaratiile ministrului propus al Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici. "Momentan (leul este la un…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record. Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Pe piata valutara interbancara…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, in primele 11 luni din 2017, in crestere cu 92,7% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Potrivit acestuia, datoria externa totala a…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat luni, 8 ianuarie, in prima sedinta de politica monetara din 2018, rata de dobanda de referinta de la 1,75% la 2,0%, pe fondul accelerarii inflatiei la un nivel superior celui prognozat in noiembrie si ritmului de crestere economica, intensificarii deficitului…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca moneda europeana va fluctua ”cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”. ”În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 si 4,65 lei, deci a avut o fluctuatie de 5,5%…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

