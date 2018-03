Stiri pe aceeasi tema

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al acesteia, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii, pentru ca debitorii nu le-au inteles, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.…

- Parlamentul este „primul de la care trebuie inceputa educatia financiara”, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, mentionand ca administratia publica „este imbatranita”.

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Educatia financiara din Romania ar trebui sa vizeze in primul rand Parlamentul, in contextul in care aceasta institutie joaca un rol important pentru bunul mers al economiei romanesti, a afirmat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la conferinta cu tema „Incluziunea financiara – de la vorbe…

- „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte, se poate ajunge ca unii oameni sa nu mai dea banii inapoi, debitorii sa nu mai inteleaga despre ce este vorba. Educatia financiara, economica, dar si fiscala, este foarte scazuta in…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatiei Romaniei are un nivel foarte scazut al educatiei financiare, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii pentru ca debitorii nu le-au inteles, a afirmat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana (UE) din punct de vedere al educatiei financiare, potrivit unui studiu realizat acum doi ani de Banca Mondiala. Mai multi economisti au atras atentia ca este nevoie de un proiect la nivel national pentru a rezolva aceasta problema.Teodorovici…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici are in plan sa propuna educația financiara și in scolile din Romania, dar este contrazis de ministrul Educației, Danuț Andrușca, ministru care spune ca aceasta este deja prezenta in licee și gimnaziu sub diverse forme. „De anul viitor vrem sa bagam educația financiara…

- In lipsa educatiei financiare, „creditarea risca sa devina un act de donatie cu acceptare de o singura parte”, a declarat vineri guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu. „Fara educatie financiara, creditarea risca sa devina un act de donatie in care acceptarea este de o singura parte,…

- Banca Naționala a Romaniei s-a apucat de educație financiara chiar cand criza din 2008 ajungea la apogeu, iar romanii deja iși luasera credite de nevoi personale și ipotecare la maximumul posibil. „Noi implinim in acest an, 10 ani de cand facem educație financiara aici la BNR”, a declarat Mugur Isarescu,…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN."Ar trebui sa incepem (educatia…

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Economistul Lucian Isar, cunoscut ca un adversar al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), continua razboiul cu Mugur Isarescu. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Lucian Isar vorbeste despre scrisoarea pe care Legislativul i-a trimis-o guvernatorului cu privire la inflatie si sustine…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca i-a trimis scrisoarea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei. ''Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune'', a spus luni Liviu Dragnea. Intrebat daca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca i-a trimis o scrisoare guvernatorului Bancii Naționale, Mugur Isarescu. Scrisoarea lui Liviu Dragnea vine dupa ce, in public, liderul PSD l-a criticat in mai multe randuri pe Isarescu.”Am transmis scrisoarea aceea chiar in ziua in care v-am anunțat…

- Romania nu e pregatita pentru o noua criza internaționala, țara noastra avand deficit de cont curent și crescand prin consum, nu prin exporturi și investiții, așa cum fac 20 de țari europene, inclusiv Ungaria sau Slovacia, a declarat Valentin Lazea, economistul-șef al Bancii Naționale a Romaniei (BNR).…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti ca ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri.

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat marti pe piata interbancara la nivelul de 2,09% la trei luni, de la 2,08% luni, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Astfel, indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea din 27 decembrie…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca este ingrijorat in legatura cu rata anuala a inflatiei de 4,3%, dar a atras atentia ca nu sunt doar factori interni care au contribuit la cresterea inflatiei, si a spus ca va avea in acest sens o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale…

- Inflatia va inregistra o crestere in acest an, atingand valori apropiate celei de 5% pe parcursul primelor trei trimestre, si va incheia anul la 3,5%, a anuntat vineri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Valorile sunt mai ridicate decat cele prognozate in noiembrie. BNR…

- Avertisment de ultima ora din partea Bancii Nationale! Scumpirile din ultimele luni ar putea da peste cap grav intreaga economie, spune guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Totusi, Isarescu le cere guvernantilor sa nu intervina in vreun fel pentru ca asta ar provoca o explozie a inflatiei.

- Veste proasta pentru romani din partea guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu. Acesta anunta ca scumpirile vor continua si in perioada urmatoare. „Pana spre Paști o sa avem creșteri de prețuri”, a declarat Mugur Isarescu, subliniind faptul ca „incertitudinile si riscurile asociate acestei…

- Declarat de Forbes ca fiind in top 10 experti in marketing online, Tim Ash vine in premiera la TeCOMM, evenimentul premium de comert electronic care are loc pe 7-8 martie la Radisson Blu*****, Bucuresti.

- „Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. Guvernatorul BNR recunoaste ca inca de la sfarsitul…

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare.

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare.

- Piata valutara functioneaza cum trebuie, iar cursul este unde spune piata, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, precizand ca nu ar putea fi mentinut un curs artificial pentru ca banca ar pierde rezervele valutare. "Nu putem sa tinem un curs artificial…

- 'Constatam, sa nu spun o prabusire, dar o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul. Vedeti ca in comunicat este o fraza, nu stiu daca ati sesizat-o. Ca la noi inca apetitul fata de aceste criptomonede este inca mic', a spus Mugur Isarescu.…

- Creditele in lei se vor scumpi in perioada urmatoare, insa marginal, ca urmare a majorarii dobanzii cheie, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El a spus ca majorare urmareste sa juguleze cresterea inflatiei, pentru ca altfel dobanzile la credite ar creste si…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega trage un semnal de alarma cu privire la intocmirea de liste transnaționale pentru viitoarele alegeri europene. ”Nu va lasați pacaliți!”, spune europarlamentarul pe pagina sa de socializare, atunci cand e vorba de ”redistribuirea locurilor ramase libere, ca urmare…

- Romania a beneficiat de fonduri europene de la bugetul UE de 45,7 miliarde de euro, reprezentand in medie anual 2,8% din PIB, in perioada 2007-2017, iar daca luam in considerare si contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene intrarile nete de fonduri europene au fost de 30,4 miliarde de euro, respectiv…

- Fostul secretar de stat din Ministerul Finantelor Enache Jiru a fost numit, de o luna, consilier al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Dan Suciu. Enache Jiru a fost numit secretar de stat la Ministerul…

- Inceputul anului a venit cu o veste buna pentru conducerea Spitalului „Elena Beldiman” din Barlad. Omul de afaceri barladean Constantin Duluțe a donat spitalului 30.000 de euro, o adevarata mana cereasca pentru unitatea sanitara barladeana, care se confrunta cu o situație financiara jalnica. „Am donat…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc, membru al Comisiei parlamentare speciale pentru Celebrarea Centenarului Marii Uniri, a declarat ca singurul obiectiv realist in 2018, la nivel de proiect major, este Catedrala nationala si i-a indemnat pe toti cei convinsi de importanta proiectului sa doneze cel putin…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa."Face parte din…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Impactul majorarii dobanzii de politica monetara este minor in ceea ce priveste ROBOR la trei si sase luni, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "Mesajele le primim indiferent de evolutiile din piata. Le citim cu atentie ca reprezinta preocupari, fac…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- • Biserica Penticostala a continuat si in ianuarie 2018 campania caritabila inceputa in ultima luna a anului trecut • ieri, la CJ, au primit daruri peste 400 de copii aflati in situatii materiale precare • la actiunile de la inceputul anului s-a implicat si un grup de voluntari elvetieni • Ultima luna…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- Premierul Mihai Tudose spune ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal.El a atacat din nou BNR, spunand ca s-a saturat ca “niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de lucruri…

- Ion Țiriac si BNR se vor judeca pentru arenele de tenis. "Sunt documente pe care noi le-am prezentat Judecatoriei Bucuresti, deci incepem procesul impotriva Bancii Nationale a Romaniei. Cine suntem? Suntem niste sportivi care am fost, niste sportivi care suntem si, daca este nevoie, in urmatoarele…