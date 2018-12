Isarescu: Economia creste. Nu vrea deloc sa se prabuseasca. Merge inainte!

Isărescu: Economia creşte. Nu vrea deloc să se prăbuşească. Merge înainte! „Economia creste. Daca te-ai lua dupa televizoare, totul ar trebui sa se prabuseasca in tara aceasta. Nu vrea. Nu vrea deloc sa se prabuseasca. Merge inainte!” a declarat guvernatorul BNR in cadrul conferintei „Inflatia in ultimii 10 ani”. Totusi, acesta sustine ca tara noastra are probleme de competitivitate in fata Cehiei, Poloniei si Ungariei, in aria in care ne-am astepta cel mai putin si anume la produsele agricole. „In primul rand, aceste tari au stimulat mai putin cererea agregata. Acest lucru s-a vazut la deficitul de cont curent. Noi suntem deficitul de cont curent la 3-4%, aproape… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

