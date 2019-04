Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa noi, si am spus-o in repetate randuri, dobanzile nu sunt scoase din palarie, ca sa-l citez pe domnul academician Daianu. Acestea sunt determinate de piata, pe baza de indicatori cantitativi. Daca vrem sa reducem dobanzile la credite, in Romania, trebuie sa mergem la inflatie. Si acest lucru…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a povestit in urma cu 8 ani cum prima vizita pe care a facut-o cand a preluat șefia Bancii Naționale a fost in tezaur. Rezerva valutara a Romaniei se afla in 1990 la fostul Bancorex și a vazut cu ochii lui "cele 60 de tone de aur". "Am facut dupa aproape cateva luni…

- Partidul de guvernamant a lansat recent ideea trecerii Romaniei la consiliu monetar, ca Bulgaria, care ar trece cu succes la euro in 2022 datorita acestui sistem (curs fix, dobanzi fixe, excedent bugetar). Guvernatorul a semnalat ayi ca nimic nu e imposibil, insa trecerea la regimul unui consiliu monetar…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat, in sedinta de joi, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit,…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, este asteptat la audieri in Comisiile economica si pentru buget la inceputul saptamanii viitoare, luni sau marti, pentru a explica mecanismul de stabilire al indicelui ROBOR. Precizarea a fost facuta, pentru Radio Romania Actualitati, de senatorul ALDE Daniel Zamfir,…

- "Am trimis invitatie catre Banca Nationala, avem doua teme majore de discutat: una cu privire la raportul de sfarsit de an, pe care l-a intocmit Banca Nationala, in care atrage atentia ca in Romania e foarte redusa intermedierea financiara, cea mai redusa din Europa, si ca perspectivele sunt sumbre,…

