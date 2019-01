Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a spus, duminica seara, intr-o emisiune, ca il va invita pe Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, la minister, pentru o discutie privind bancile.

- Premierul Viorica Dancila a semnat, joi, decizia de numire a Mihaelei Triculescu, economist cu peste 19 ani de experiența in mediul privat, in funcția de președinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Decizia vine după ce ministrul Finanţelor a solicitat premierului revocarea…

- Majorarea impozitului la 3% pe cifra de afaceri a companiilor energetice va avea efecte dezastruoase asupra populației. Toate costurile se vor regasi in facturile de energie și gaze, iar specialiștii estimeaza o creștere de 30% a facturilor la utilizatorul final. Masura este inclusa intr-o ordonanța…

- Anul 2019 vine cu noi modificari in materie de fiscalitate. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat miercuri, intr-o conferința, ca a lucrat in Comisia de buget-finanțe din Camera Deputaților la modificarea unei ordonanțe prin care se introduc mai multe elemente in materie de fiscalitate,…

- Afirmatia vine in contextul in care ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a expus scenariul limitarii ca timp a dreptului de a lucra intr-un stat UE ca o posibila varianta de discutat la nivel european.Tariceanu a precizat ca ALDE nu este de acord cu o astfel de propunere."O…

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat vineri ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. "Rectificările bugetare…

- Aderarea Romaniei la euro trebuie privita dintr-o perspectiva mai larga, dincolo de comparația cu ritmul de aderare al țarilor din regiune, a susținut Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale al Romaniei (BNR), scrie Mediafax.„Acest lucru nu inseamna in niciun caz ca Romania este sceptica…