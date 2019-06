ISĂRESCU, discurs fără perdea: ”În ultimii 3 ani am stricat ceea ce făcusem bun în anii anteriori” Cea mai importanta provocare careia trebuie sa-i facem fața este deficitul extern, cu atat mai mult cu cat suntem singulari in Europa din acest punct de vedere, a spus miercuri guvernatorul BNR cu ocazia prezentarii Raportului privind stabilitatea. ”In ultimii 3 ani am stricat ceea ce facusem bun in anii anteriori din punct de vederea deficitului extern. Raportul de astazi incearca sa sugereze echilibrarea sustenabila a situației externe, prin doua componente esențiale. Prima, de natura fiscala care sa ne ajute sa atingem MTO-ul. A doua direcție e accelerarea reformelor structurale. Acesta este… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

