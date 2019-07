ISĂRESCU dezvăluie momentul când legea lui DRAGNEA-ȘERBAN nu va mai avea niciun sens Guvernatorul Mugur Isarescu susține ca legea care prevede repatrierea rezervelor de aur de la Londra, inițiata de Liviu Dragnea și Șerban Nicolae, nu va avea niciun sens atunci cand Romania va intra in zona euro. "Legea nu va rezista in momentul in care intram in zona euro. In mod clar, in statutul BCE, se prevede ca rezerva, din care face parte și aurul, este stabilita de catre Banca Centrala Europeana", a declarat Mugur Isarescu in timpul audierii candidaților la șefia BNR in fața Comisiile reunite de buget, finanțe și banci din Parlament. Potrivit lui Isarescu, Banca Centrala nu are nicio obiecție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

