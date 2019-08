Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Tarcea, actualul președinte al Inaltei Curți de Casație și Justiție și Justiție, a spus joi in timpul audierii Corinei Corbu, care dorește sa ii fie succesor, ca procedura ar fi trebuit sa fie declanșata la 30 de zile dupa vacantarea funcției, așa cum arata

- Bancile au bani, insa nu pot imprumuta companiile slab capitalizate, care nu mai pot da banii inapoi, astfel ca solutia este reforma intreprinderilor, precum si recladirea increderii intre mediul de afaceri si sectorul bancar, a sustinut Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR),…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a afirmat, marti seara, ca preturile produselor alimentare sunt in prezent mai mici in comparatie cu cele de anul trecut si a adaugat ca obiectivul sau, dar si al fermierilor, este de a face fata schimbarilor climatice in asa fel incat "sa producem cat mai mult…

- Daca Livia Stanciu afirma, in perioada in care conducerea Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca institutia este un partener al DNA, viitorul presedinte al Curtii Supreme ar putea fi chiar o victima a procurorilor anticoruptie. Judecatoarea Corina Corbu este singurul candidat la presedintia ICCJ,…

- Problemele pentru clientii bancilor pentru locuinte nu par a se apropia de final. BCR Banca pentru Locuinte anunta ca a primit o decizie nefavorabila la Inalta Curte de Justitie in disputa cu Curtea de Conturi referitoare la sistemul de...

- O noua ședința a coaliției de guvernare are loc astazi, susține Romania TV. Premierul Viorica Dancila va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandal la Banca Naționala a Romaniei. Premierul vrea sa aiba mai multe negpcieri impreuna…

- Mugur Isarescu avertizeaza in legatura cu majorarile salariale. Cresterea economica a Romaniei poate fi un motiv de mandrie, insa pana acum acest lucru a creat dezechilibre si toate masurile din acest an electoral, inclusiv cresterile salariale, trebuie foarte bine dozate, intrucat, ca si in medicina,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020, a anuntat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei, informeaza...