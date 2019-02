Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a anunțat ca va merge, impreuna cu tot Consiliul de Administrație al instituției, pentru a fi audiat in Parlament. Audierea va avea loc in data de 12 februarie. „Am primit, in sfarșit, o invitație valida”, a anunțat Isarescu, dupa ședința…

- Biroul permanent al Senatului a aprobat, marți, invitarea guvernatorului BNR Mugur Isarescu, la audieri joi, de la ora 11.00 in comisiile reunite e buget ale Parlamentului. Este a doua invitația lansata de Parlament, Isarescu neparticipand la audierea anterioara in Comisia economica a Senatului,…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, este invitat astazi la Comisia Economica din Senat pentru discutii despre modul de stabilire a indicelui ROBOR, care influenteaza dobanzile la creditele in lei. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, spune insa ca invitatia nu respecta procedura de convocare,…

- Bancile din Romania formeaza un cartel și țin artificial indicele ROBOR sus, sub protectia BNR! Sunt acuzatiile grave pe care senatorul Daniel Zamfir le-a adus astazi intregului sistem bancar, și i-a convocat pe Mugur Isarescu și pe Bogdan Chirițoiu la audieri in Parlament.

- Dupa o lunga perioada de crestere pe parcursul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a inceput sa scada in ultima perioada si a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele sapte luni. Astfel, potrivit Bancii Nationale…

- Guvernatorul BNR sustine ca taxa pe lacomie este o trasnaie care l-a luat prin surprindere. Este prima sa reactie dupa decizia Ministerului de Finante de a introduce taxa pe active, sau taxa pe lacomie, pe care bancile trebuie sa o plateasca.

- Sondajul Grupului BEI privind investitiile si finantarea investitiilor furnizeaza, in cazul Romaniei, date unice privind activitatea de investitii a firmelor romanesti, planurile acestora, precum si opinii cu privire la elementele care franeaza investitiile.Sondajul anual privind investitiile…

- Leul s-a depreciat usor fata de euro, intr-o zi exploziva din punct de vedere politic la nivelul PSD, unde se hotara soarta mai multor ministrii sau lideri ai partidului. Cursul euro a crescut de la 4,6639 la 4,6650 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,664 – 4,668 lei…