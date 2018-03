Isarescu, de acord cu o comisie de trecere la euro: Are scopul de a obtine consensul populatiei

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile s-ar putea sa creasca din cauza presiunilor interne și externe daca nu va exista o reforma fiscal, lucru care a fost confirmat și de BNR, a declarat senatorul Florin Cițu, dupa audierea lui Mugur Isarescu, in Comisia Economica a Senatului. Dar acest lucru nu este singura veste proasta pentru…

- Comisia care se ocupa de trecerea la moneda euro are scopul de a pregati procesul si de a obtine consensul populatiei, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a României, Mugur Isarescu, la sedinta organizata de Comisia economica, industrii si servicii a

- "Comisia Nationala pentru pregatirea Romaniei in ceea ce priveste trecerea la moneda unica. Eu am vazut proiectul de ordonanta de urgenta. Trebuie sa va spun ca l-am si semnat dupa ce a fost discutat cu membrii Consiliului de Administratie si am inteles doua lucruri care mi se par esentiale. Unu:…

- Adevarata inflatie a fost ecranata de masuri fiscale in 2017, precum reducerea TVA, iar daca am calcula rata inflatiei fara impactul fiscal ea nu a fost atat de negativa in prima jumatate a anului trecut, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la sedinta organizata…

- Pentru trecerea la euro avem nevoie de cel puțin 20 de modificari legislative ale BNR, in sensul intaririi independenței bancii centrale, a declarat guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, in timpul audierii de la Comisia Economica a Senatului. „Conform legislației europene,…

- La sedinta au participat doar trei senatori, din cei 11 membri ai Comisiei economice: presedintele comisiei, Florin Citu (PNL), secretarul forului Vasile-Cristian Lungu (PMP) si Daniel Zamfir (propus pentru excludere din PNL) - inimagine, cei trei incercuiti de partea dreapta a mesei. Ceilalti…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, susține ca actuala creștere a inflației nu se datoreaza politicilor Bancii Naționale și arata ca adevarata inflație a fost ecranata de masurile Guvernului prin scaderea TVA și a impozitului pe venit.”Adevarata inflație a fost ecranata de masuri fiscale, cum…

- Rata anuala se va situa la finele anului la 3,5%, a precizat guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu, in cadrul ședinței de audiere la Comisia Economica a Senatului. Declarația guvernatorului vine o scurta prezentare a factorilor economici care ne-au dus in acest punct al inflației, moment in…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, participa, joi, la Comisia economica a Senatului, la o discutie cu tema ”Evolutia inflatiei si implicatiile pentru economia Romaniei”, in contextul in care rata inflatiei a crescut in februarie la 4.7% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

- ​Marți, comisia de buget din Camera Deputaților va decide soarta plafonarii dobanzilor. O viitoare lege necesara, daca s-ar discuta transparent cu actorii din piața. Principalii actori nu se opun ideii de plafonare, dar solicita o abordare economica a nivelulului plafonului. Dupa ce proiectul de lege…

- "Am aflat acum ca este o sedinta de prezentare de bilant, dar Parlamentul nu participa la asa ceva, astea sunt activitati care tin de domeniul sigurantei nationale. Avem o Comisie de supraveghere si control al activitatii serviciului si presedintele acestei comisii, domnul Claudiu Manda, va participa,…

- Aprobate deja la Camera, cele trei legi ale Justitiei, aflate in procedura de reexaminare, dupa deciziile CCR, au ajuns in prima zi a saptamanii pe ordinea de zi a Senatului. Luni dupa pranz, au trecut de Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Ceea ce inseamna ca apoi cele trei legi ale Justitiei…

- O comisie a Direcției Municipale de Sanatate a mers in aceasta dimineața intr-o vizita la Spitalul Municipal nr.1. Comisia ar fi verificat și ridicat mai multe acte financiare și nu numai.

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj de condoleante, anuntand ca prietenul sau apropiat, Herbert Stein, a murit.„Bunul și apropiatul meu prieten, Herbert Stein, a plecat dintre noi! Un om de o calitate excepționala, cu o experiența…

- Comisia pentru munca, familie si protectie sociala a Senatului a dat marti raport de admitere la un proiect de lege pentru modificarea Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri prin care se introduce posibilitatea prelungirii termenului de la 90 de…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel, USR continua seria de initiative legislative care urmareste eliminarea unor drepturi speciale ale parlamentarilor, vazute de cetateni…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- ”Trei intamplari din ultima vreme au umplut paharul, spune un vicepreședinte PSD. Iohannis a anunțat la televizor ca președintele nostru s-a dus la o intalnire in secret la Cotroceni. Am ramas fara glas, cand am aflat chiar din gura lui Iohannis ca a mers la negocieri, ca Dragnea e o jucarie pe biroul…

- Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat luni ca marti va trimite o scrisoare pe tema cresterii inflatiei la care vrea sa primeasca raspunsuri catre guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, precizand ca astazi o revizuieste „sa nu fie vreo greseala gramaticala”.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a precizat, marti, ca intrebarile presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ridicate in cadrul audierii sale si care privesc activitatea SRI in dosarul Microsoft si cel in care e acuzat de marturie mincinoasa, vor fi transmise SRI.

- Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un semnal public ca indiferent de funcție, oamenii sunt obligați sa vina in fața comisiilor parlamentare.”Daca șefa DNA crede ca este mai presus de lege denota un comportament și o atitudine pe care eu nu pot…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv 4,3% in ianuarie, Dragnea…

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil initiativei legislative prin care se doreste ca raderele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere, conform Mediafax.

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, si-a anuntat, luni, intentia de a avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, despre actiuni de politica monetara si politica fiscala pe termen mediu si lung. Întrebat dacă inflaţia de 4,3% este una îngrijorătoare,…

- Comisia de aparare a Senatului a amanat, marti, adoptarea unui raport aferent initiativei legislative a lui Traian Basescu de desfiintare a Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN). "Cred ca este o institutie parazita, iar solutia este desfiintarea ei. Problema e ca este o institutie care…

- Statul paralel a fost o expresie folosita, marti, ca argument si contraargument in Comisia de Aparare a Senatului, in timpul sedintei in care se discuta raportul la un proiect de lege initiat de Traian Basescu, senator PMP, care prevede desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale.

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba loc luni este inscris raportul Comisiei de ancheta privind organizarea alegerilor din anul 2009, dar si depunerea juramantului de catre deputatul PSD…

- „Constatam o revenire pe pamant a valorii Bitcoin si am considerat ca este bine sa mai atentionam o data publicul”, a declarat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „La noi inca apetitul fata de aceste criptomonede este inca mic”, a mai spus guvernatorul, care isi reafirma…

- Republica Moldova va incepe negocierea unui proiect de Acord privind stabilirea si exportul prestatiilor de asigurari sociale cu Italia. Comisia politica externa si integrare europeana a avizat miercuri, 31 ianuarie, un proiect in acest sens.

- La ședința de consiliu local de marți, care nu a fost anunțata așa cum prevede legea, cu cateva zile inainte de convocare, aleșii au avut un proiect „privind validarea listei terenurilor disponibile și libere de sarcini din inventarul Municipiului Timișoara, care pot fi atribuite in folosința gratuita…

- Astazi, 29 ianuarie, domnul viceprim-ministru Paul Stanescu, propus ca ministru al dezvoltarii regionale si administratiei publice, a primit aviz favorabil din partea comisiilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului (Comisia pentru Administrație publica și organizarea teritoriului și Comisia…

- Aspectele politicilor privind azilul si migratia au fost dezbatute la Reuniunea interparlamentara "Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?", eveniment desfasurat la Bruxelles si la care a participat miercuri presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-a aflat marți, 23 ianuarie, la audierile din Comisia economica a Senatului. Printre altele a spus ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate sa se plateasca doar pentru veniturile salariale. “Luam in calcul si aceasta situatie, de a nu mai plati…

- Președintele Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezidențial, deputatul PSD, Oana Florea va susține luni, 22 ianuarie, incepand cu ora 11.00, o conferința de presa in cadrul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba „suportul” tuturor fortelor politice. „Pana sa ajungem la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- "​Ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta majorare a ratei dobanzii nu inseamna in sine ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit. Noi nu vedem sub nicio forma, miscari ample ale…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…