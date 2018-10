Stiri pe aceeasi tema

- Faptul ca deprecierea cursului de schimb euro-leu cu patru bani provoaca ingrijorare este semn ca am progresat foarte mult, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. "Suntem incapatanati si nu facem prognoze de curs, dar pot sa fac o gluma. Depinde cum…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, este cotat marti la 3,14%, a trei zi de stagnare, dupa cresterea de vineri de la nivelul de 3,10% cat a fost inregistrat joi, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).…

- Fluctuațiile de pe piața valutara din Republica Moldova a fost tema analizata în cadrul emisiunii „Kilometrul 0" de la Sputnik Moldova cu șeful-adjunct al Departamentului Piețe Financiare din cadrul Bancii Naționale a Moldovei, Serghei Bucur, și expertul economic Viorel Gîrbu.…

- România a importat anul trecut cantitati mari de carne de porc si importa din Polonia si Ungaria, dar noua preocupare legata de pesta porcina nu a fost introdusa înca în calculele privind inflatia, sustine guvernatorul Bancii Nationale a

- Economia Romaniei va inregistra in acest an o crestere mai apropiata de 4%, mai mica decat estimarea Guvernului de 5,5%, in conditiile in care potentialul real de crestere se afla in aceasta zona, iar tarile care au avansat constant cu 4-5% anual au progresat mai mult, pe termen lung, decat cele care…

- Pietele si economia romaneasca sunt rezonabile, iar excesele pe care le percepem sunt dintr-o mediatizare excesiva, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de specialitate, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur...

- Cele mai recente evaluari confirma perspectiva plafonarii ratei anuale a inflatiei, pe modelul de analiza pe sase luni, iar nivelul pe mai mult de doua trimestre si pe mai mult de sase luni, pana la opt trimestre, arata o coborare a acesteia, la finalul anului curent, a declarat, joi, intr-o conferinta…