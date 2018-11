Stiri pe aceeasi tema

- Randamentele la titlurile de stat, adica dobanda efectiv platita, au scazut usor in septembrie 2018 pentru scadenta de pana in cinci ani, dar dobanzile sunt in continuare de 2-4 ori mai mari decat cele din 2017. La titlurile pe termen scurt, de 6 luni - 1 an, randamentele au fost in sep­tem­brie…

- Nu exista o strategie de a evita o criza, insa acumularea unei rezerve este un act de prudenta, iar Romania a beneficiat de o rezerva importanta la momentul crizei, care a oferit un spatiu de manevra mai mare, a spus Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, in cadru evenimentului de…

- ♦ Inflatia a revenit in august peste pragul de 5%, iar economistii nu exclud o noua interventie a BNR pentru majorarea dobanzii-cheie (2,5% in prezent), desi cred ca banca centrala nu se va pripi si va astepta sa vada cum evolueaza lucrurile in lunile ce vin. De la finalul anului…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a anuntat miercuri, la prezentarea raportului asupra inflatiei, ca posibilele efecte ale pestei porcine nu au fost incluse in calculele bancii centrale, dar a avertizat ca Romania importa cantitati mari de carne de porc.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prognoza anterioară indica o inflaţie de 3,6% în 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimează o rată…

- Inflația va reveni in tinta asumata, daca nu vor exista alte socuri. E declaratia facuta azi de guvernatorul Bancii Naționale. In ceea ce privește creșterea economica, experții BNR vorbesc de un salt de 4%.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, a declarat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Prognoza anterioară indica o inflaţie de 3,6% în 2018. Pentru finalul anului 2019, BNR estimează o rată…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in scadere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 2,7%, in scadere de la 3%, pentru decembrie 2019, in contextul in care excedentul de cerere a ramas ridicat, dezechilibrele comerciale nu au fost corectate…