Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 120 de producatori locali s-au inscris deja pentru a participa la Expozitia Agricola Agromania, care se va desfasura la Dumbravioara, intre 18 si 19 mai, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul executiv al Fundatiei Pro Economica, Monika Kozma, organizatorul evenimentului.…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale anunta prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finantare aferente submasurilor 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperarea orizontala si verticala ...

- Valoarea totala a importurilor si exporturilor de produse agricole intre Uniunea Europeana si restul lumii a fost anul trecut de 275 de miliarde de euro, echivalentul a 7% din totalul comertului international cu bunuri in afara UE, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat),…

- Fermierii romani ar putea primi, timp de trei ani, o prima de comercializare pentru cantitatea de produse agricole vandute catre unitațile de procesare sau direct pentru consum, potrivit unui proiect legislativ inregistrat la Senat. „Una dintre cele mai importante probleme pe care o inregistreaza economia…

- Actiunea „Demetra”, declansata de ANAF pentru a depista legalitatea transporturilor de legume si fructe, a dus la blocaje uriase in punctele de trecere a frontierelor. Marii retaileri avertizeaza ca legumele si fructele sunt produse perisabile si ca romanii pot ramane fara aceste produse de Paste.

- Cresterea preturilor de consum s-a temperat in martie la 0,49% fata de februarie, insa rata anuala a inflatiei a urcat la 4%. Potrivit datelor publicate marţi de Institutul naţional de Statistică (INS), alimentele s-au scumpit cu 4,45%, mărfurile nealimentare cu 4,15% şi serviciile…

- In ianuarie, rata anuala a inflatiei a fost de 3,3%. "Preturile de consum in luna februarie 2019 comparativ cu luna februarie 2018 au crescut cu 3,8%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 4%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (martie…

- Preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%. Rata în inflației a urcat pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a mărfurilor nealimentare cu 3,74% şi a serviciilor cu 3,08%, potrivit…