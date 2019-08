Bugetul este relativ tensionat, dar Banca Nationala a Romaniei a observat si a incurajat tendinta Guvernului de a tine lucrurile sub control, a afirmat, luni, guvernatorul bancii centrale, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa. "Avem un buget relativ tensionat, dar noi am observat si am incurajat tendinta Guvernului de a tine lucrurile sub control. De a pastra deficitul bugetar si tinta de deficit stabilita usor sub nivelul de anual precedent si incurajam un asemenea comportament pe toate caile care stau la dispozitia Bancii Nationale. Am observat in ultima luna si o anumita crestere…