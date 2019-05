Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza cel puțin un an și jumatate cu creșteri de prețuri in Romania. Asta arata prognoza prezentata vineri de Banca Naționala, in raportul anual pentru inflație. La acest capitol al scumpirilor, în primele luni din 2019 țara noastră a fost campioana Uniunii Europene, potrivit Eurostat.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat la 4,2% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si estimeaza o inflatie de 3,3% pentru 2020, a anuntat, miercuri, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. BNR estima, in februarie…

- Ilie Nastase, cel mai bun jucator român din istorie, a militat pentru mutarea turneului la Cluj-Napoca si a vorbit deja cu Emil Boc pentru a facilita lucrurile: "Depinde de tovarasul guvernator (n.r Mugur Isarescu) daca ne lasa sa jucam acolo (n.r la Arenele BNR). Ar fi ideal sa se joace…

- Pentru aducerea aurului in tara nu este nevoie de o lege, ci doar de acordul Parlamentului, iar pentru acest lucru nu trebuie schimbata Legea Bancii Nationale, a declarat, marti, intr-un briefing de presa, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. "Nu pot să am decât opinia Consiliului de Administraţie.…

- Banca Nationala a Romaniei a intrat recent in posesia unor documente din anul 1941 in care reprezentanti ai bancii din perioada respectiva au facut un inventar pentru conducerea statului roman din epoca in legatura cu situatia Tezaurului pe care BNR l-a trimis la Moscova in anii 1916 - 1917, se spune…