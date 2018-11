Stiri pe aceeasi tema

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a afirmat, marți, ca nu știe ce va face de anul viitor, cand i se incheie mandatul, dar a ezitat sa raspunda daca iși va incheia sau nu mandatul.In primavara anului viitor, sunt alegeri pentru un nou Consiliul de Administrație…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, ca a decis sa mentina rata dobanzii de politica monetara la 2,50% pe an, in ultima sedinta de politica monetara din acest an.

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, a participat, miercuri, la Banking Compliance Summit 2018, in cadrul caruia a declarat ca exista tari in care s-a renuntat complet la bani cash. Isarescu a afirmat ca, in ce priveste Romania, "Vorba profesorului Chiritescu, o sa renuntam la cash…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a explicat, miercuri, de ce instituția nu a tiparit bani, cand a facut cea mai mare operațiune repo din ultimii 17 ani.„O confuzie mare, acum, este ca dispare și apare lichiditatea din piața: «Uite-o. Nu e». Cam așa este toata ...

- Aderarea Romaniei la euro trebuie privita dintr-o perspectiva mai larga, dincolo de comparatia cu ritmul de aderare al tarilor din regiune, a sustinut, joi, Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale al Romaniei (BNR).

- Mugur Isarescu, Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a declarat, miercuri, ca, prin limitarea gradului de indatorare pentru credite, institutia intentioneaza sa creasca creditarea pe baze sanatoase, in conditiile in care exista lichiditate in piata.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a decis miercuri mentinerea dobanzii-cheie la nivelul de 2,5% pe an, in linie cu asteptarile analistilor, dupa ce in acest an a fost deja nevoie de 3 cresteri de dobanda pentru a mentine stabilitatea preturilor.

- Rezerva Federala americana (Fed) a majorat, miercuri, din nou si in unanimitate, ratele dobanzii cheie, cu un sfert de punct procentual, la un nivel intre 2% si 2,25%, dupa cum era de asteptat, transmit Reuters si Bloomberg.