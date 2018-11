ISĂRESCU anunță ce ne așteaptă "Tot apar stiri ca o sa creasca pretul la paine si lumea se intreaba: am avut productie-record si la grau, si la porumb, de ce acest lucru?", a spus Isarescu. Potrivit acestuia, partea buna este ca la ambele produse se observa, fata de perioada anterioara, imbunatatiri de randamente, si apropierea lor de cele din economia europeana. In cazul graului, s-a depasit media randamentelor de pe plan international, ceea ce arata ca agricultura romaneasca a progresat. "Un lucru mai putin bun: chiar daca am avut productii mai mari, in Europa au fost productii mici si cresteri de preturi, iar noi suntem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

