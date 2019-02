Isarescu anunta ca merge in Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- "Pe 12 februarie vom onora invitația Comisiei Economice. Cu dl ministru Teodorovici am discutat pe marginea unui raport de evaluare și am decis inființarea unui grup de lucru tehnic. Deocamdata atat. Cat despre ROBOR, vad ca a ajuns un fel de terorist. Toți il urmaresc și nu reușește nimeni sa puna…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,07%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Citește și: Confruntare directa intre Isarescu și Teodorovici: prima intalnire, dupa o perioada de…

- Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, este invitat astazi la Comisia Economica din Senat pentru discutii despre modul de stabilire a indicelui ROBOR, care influenteaza dobanzile la creditele in lei. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, spune insa ca invitatia nu respecta procedura de convocare,…

- ”In momentul acesta, oricum sunt uluit de ce constat și de faptul ca lucrurile astea s-au ținut sub preș atația ani. Eu am intrat de cateva zile in posesia acestor date. Tocmai de asta, am ieșit inainte de ziua de 29, iata, cu 10 zile inainte, pentru ca am considerat ca fiecare zi e importanta, fiecare…

- 'A aparut mesajul ca profitabilitatea bancilor este legata de dimensiunea ROBOR. Eu nu am gasit asta in nicio carte de economie si in nicio tara din lumea acesta o asemenea taxa nu este legata de un indice de dobanda local. Si nici in Romania daca te uiti pe ultimii 10 ani nu se respecta aceasta…

- Dupa o lunga perioada de crestere pe parcursul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a inceput sa scada in ultima perioada si a ajuns la cel mai mic nivel din ultimele sapte luni. Astfel, potrivit Bancii Nationale…

- Așa cum era de așteptat, BNR a menținut marți dobanda cheie la 2.5%, intr-o prima ședința pe probleme de politica monetara din acest an a Consiliului de administratie. Decizia va fi urmata ca de obicei de un briefing de presa susținut de Guvernatorul Bancii Naționale la sediul instituției in jurul orei…

- ROBOR-ul la trei luni a devenit "o noua vedeta care domina dezbaterea publica" si "o obsesie", dupa ce s-a apreciat cu 51% in primele luni din acest an, urcand de la 2,05% la inceputul anului, la 3,09% la finalul lunii noiembrie, dar cu un varf de 3,47% in vara. Creşterea indicelui…