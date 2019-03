Stiri pe aceeasi tema

- * Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea 'Ovidius' din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea 'Ovidius' din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat, luni, la Constanta, ca BNR este gata sa cedeze statului arenele de tenis si o parte din terenurile pentru sport, dar totul sa se intample conform legilor si cu acte in regula. El sustine ca o asemenea tranzactie nu se poate…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a spus luni, la Constanta, ca BNR este gata sa cedeze statului arenele de tenis si o parte din terenurile de sport ale bazei denumite Parcul cu platani, insa numai cu acte in regula, in baza legilor. "Toate documentele sunt in favoarea…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat, luni, la Constanta, ca BNR este gata sa cedeze statului arenele de tenis si o parte din terenurile pentru sport, dar totul sa se intample conform legilor si cu acte in regula. El sustine ca o asemenea tranzactie nu se poate…

- Surse din piata bancara ne-au declarat ca "in acest moment piata este un pic cam stransa pe lichiditati, fapt care a ajutat si la o stabilizare a cursului de schimb in jurul valorii de 4,74 de lei pentru un euro". Saptamana trecuta leul s-a apreciat fata de moneda unica europeana cu 50 de puncte de…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) este institutia care trebuie sa stabileasca si sa supravegheze respectarea regimului valutar si sa elaboreze politica cursului de schimb, a anunțat Ministerul Finantelor Publice. "Referitor la evoluţia cursului de schimb din ultima perioadă facem următoarele…

- "Guvernul a luat multe masuri pentru a aduce Euro in economia romaneasca: atragerea de fonduri europene, politici publice de stimulare a investițiilor, sprijinirea firmelor exportatoare prin subvenții și scheme de ajutor de stat. Toate aceste lucruri presupun vanzari de valuta și cumparare de lei,…