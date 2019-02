Isarescu a discutat cu Teodorovici despre OUG 114 si ROBOR. Peste doua saptamani aflam ce se intampla cu "taxa pe lacomie"

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) este deschisa la dialog si nu refuza o invitatie asumata de Parlamentul Romaniei in ansamblul sau, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu. "BNR este oricand deschisa la dialog si nu refuza o invitatie in acest sens asumata de Parlamentul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu a participat, marti, la discutiile din Parlament, pentru ca a existat un cadru de ”asa-zisa discutie”, pregatit de senatorul ALDE Daniel Zamfir, care nu a aratat reprezentativitate parlamentara, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, potrivit…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti ca a dat dispozitie ca MFP sa nu se imprumute in piata, el subliniind ca are toate sumele necesare in Trezorerie pentru finantare pe minimum sase luni. "Apropo de împrumut, ieri eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) da replica Ministerului Finanțelor, care ii ceruse vineri sa iși armonizeze politicile monetare cu cele fiscale ale Guvernului. Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, a afirmat ca instituția iși dorește o ”cooperare loiala” cu Ministerul Finanțelor, insa a avertizat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, ca nu va participa la discutia din Comisia Economica din Senat, programata sa aiba loc marti, fiind nevoie mai intai de o intalnire cu reprezentanti din Ministerul Finantelor.Intalnirea dintre guvernatorul Mugur Isarescu si ministrul Eugen…

- Isar spune ca BNR stabilește nivelul ROBOR și in perspectiva urmatoarelor alegeri pentru consiliul de administrație din 2019. "ROBOR-ul in Romania este un indice manipulat, administrat de catre Banca Naționala in sensul in care dimensiunea de jucator a BNR, comparativ cu celelalte banci care contribuie…

- Odonanta de urgenta ce va cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a fost publicata sambata in Monitorul Oficial, la mai bine de o saptamana de la adoptare. In 21 decembrie, in ciuda numeroaselor critici si atentionari venite din partea…