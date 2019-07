Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Slatinei, pesedisul Emil Moț considera ca PSD nu trebuie sa mai piarda timpul cu „experimente și încercari”, ci sa maximizeze cea mai buna varianta, care este, în opinia sa, Gabriela Firea. „Sa o convingem sa candideze”, spune liderul organizației municipale…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a declarat, vineri, la Braila ca partidul va organiza un nou congres, la sfarsitul lunii iulie – inceputul lunii august, in care va fi desemnat candidatul partidului la alegerile prezidentiale. Potentialele nume sunt Viorica Dancila, Eugen Teodorovici, Mihai Fifor, Ecaterina…

- "Tot weekend-ul, pe toate televiziunile am avut parte de imaginile destinate sa-i umanizeze pe liderii PSD. N-as spune ca este cel mai rau lucru pentru niste politicieni hotarati sa schimbe imaginea partidului de guvernamant. Actorii principali ai filmarilor Viorica Dancila si Eugen Teodorovici s-au…

- Dupa ce duminica seara anunta ca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidentiale din toamna, o zi mai tarziu purtatorul de cuvant al PSD Mihai Fifor a scris pe Facebook ca se inscrie in cursa interna a partidului pentru rolul de candidat. In anuntul sau acesta a lansat un atac la Klaus Iohannis,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a scris, duminica, pe Facebook, ca se gandește serios sa candideze la alegerile prezidențiale.Citește și: VIDEO REVOLTATOR: fetița de 8 ani, ridicata cu FORȚA de poliție. Suspiciuni ca ar fi data in SUA pentru trafic de organe ”Ma gandesc foarte…

- Presedintele Consiliului National al PSD si purtator de cuvant al formatiunii, Mihai Fifor a anuntat, duminica, intr-un comentariu la o postare pe Facebook, ca ia in calcul foarte serios o candidatura la presedintia Romaniei. Fifor a fost intrebat de o persoana de ce nu ia in calcul posibilitatea de…

- ”Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale. Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata și mai mult echilibru intr-o civilizație care ezita…

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vot la scurt timp dupa ce legea pensiilor a picat. Senatorul…