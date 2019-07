Stiri pe aceeasi tema

- Dan Emil Manolachi, fost ofiter de politie judiciara al Directiei Nationale Anticoruptie si al Politiei Judetului Constanta, trebuie sa execute o condamnare totala de 9 ani de inchisoare, dupa ce a fost condamnat definitiv in doua dosare: la 8 ani de inchisoare, respectiv 5 ani de inchisoare. Decizia…

- Procesul de malpraxis in care acuzat este medicul iesean Bogdan Savu a fost inregistrat, recent, la Curtea de Apel Iasi, dupa ce judecatorii de la instanta inferioara si-au motivate sentinta. Prima instanta a stabilit, anul trecut, ca medicul sa plateasca daune morale si materiale de 240.000 de euro…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 9 ani de inchisoare un barbat de 34 de ani, din comuna Scobinti, care a fost gasit vinovat de omor. Petru Paduraru a comis o fapta desprinsa parca din filmele de groaza, el beneficiind de reducerea pedepsei pentru ca a recunoscut acuzatiile. Potrivit motivarii sentintei,…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 2 ani de inchisoare un barbat de 29 de ani, din judetul Iasi, recidivist, acuzat de port ilegal de obiecte periculoase. Constantin Bejan, un barbat care a mai trecut prin inchisoare, fiind eliberat conditionat in 2016, mai are la activ o condamnare de 7 ani, primita…

- Curtea de Apel Iasi a condamnat la 10 luni de inchisoare cu suspendare o femeie de 29 de ani, originara din judetul Braila, care a dat mita unui medic de la Instititul de Boli Cardiovasculare. Adriana Pantea primise aceeasi pedeapsa de la Tribunal, dupa ce a recunoscut fapta, fiind insa nemultumita…

- Fostul primar al comunei Berezeni, Iulian Miliare, in prezent consilier local PNL, condamnat anul trecut in prima instanta la patru ani de inchisoare cu executare si plata unei amenzi penale, a scapat de aceste pedepse date de magistratii vasluieni dupa de Curtea de Apel Iasi a desfiintat sentinta…

- Curtea de Apel Iasi a schimbat total sentinta in cazul grefierei acuzate de neglijenta in cazul unui condamnat tinut in inchisoare jumatate de an in plus, desi fusese eliberat conditionat.

- DEFINITIV…Condamnat de Tribunalul Vaslui la 24 de ani de inchisoare, Marian Dodu, un criminal de 19 ani care a violat si a ucis o batrana, a sperat sa scape de o asemenea pedeapsa. A cerut clementa Curtii de Apel Iasi, dar instanta ieseana a decis ca pedeapsa este una justa, astfel ca au respins apelul…