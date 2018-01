Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a transmis, duminica seara, la petrecerea de Anul Nou, ca anul 2018 va fi unul "fantastic". "Vom avea un an grozav", a spus Trump, insotit de sotia sa, Melania, si de fiul Barron, la sosirea la petrecerea de la Mar-a-Lago, Florida, relateaza CBS News.…

- Cu o jumatate de ora inainte de intalnirea care va avea loc la Palatul Victoria, premierul Mihai Tudose a tinut sa transmita "La multi ani!" celor care astazi isi sarbatoresc onomastica. "Cu prilejul sarbatorii Sfantului Ștefan le urez tuturor celor care iși serbeaza ziua onomastica multa sanatate,…

- Moș Craciun a venit la Cluj cu avionul FOTO Ca in fiecare an, Moș Craciun a sosit la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, unde a fost intampinat de catre copii și parinții acestora. De acelasi autor Liviu Dragnea nu este acționar la Tel Drum Facebook va elimina postarile care cer utilizatorilor…

- ACTUALIZARE 18.20. Numarul protestatarilor din Piața Victoriei a ajuns la 600. Oamenii scandeaza „Timișoara”, „Hoții”, „Justiție, nu corupție”. Este un protest tacut, cu oameni care si-au acoperit ochii cu benzi negre. Cu toții stau cu fața spre Guvern. Ei spun ca vor ramane așa, in tacere, timp de…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate, pentru duminica, in Bucuresti si in mai multe orase din tara. Dupa ce se vor strange in Piata Victoriei din Capitala, manifestantii vor pleca in mars spre Parlament, facand galagie cu oale, cratite si linguri. ”Iesim duminica sa tragem un semnal de alarma…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a acuzat USR ca tine predici despre statul de drept, dar, involuntar, ajuta la consolidarea statului dirijat de procurori. Potrivit unei postari de joi pe pagina Facebook a UDMR, Porcsalmi Balint a mentionat ca USR s-a adresat maghiarilor in limba lor…

- PS Ignatie, episcopul Husilor, vorbeste in traditionala pastorala adresata credinciosilor in pragul sarbatorilor de iarna despre spiritul pierdut al Craciunului, despre materialismul care domina sarbatorile zilelor noastre, despre ”divortul de Dumnezeu”, dar si despre educatia copiilor.

- Autoutilitara condusa de Calin Galdean, sebeșanul care a decedat in urma unui accident produs pe o autostrada din Germania, a fost facuta aproape praf dupa ce s-a izbit de o automacara. O filmare in urma accidentului a fost postata pe canalul Youtube, de jurnaliști din Germania. La locul producerii…

- Filosoful si eseistul Mihai Sora a scris pe Facebook cateva ganduri la disparitia regelui Mihai I pe care l-a iubit, numindu-l „un suflet apropiat, curat, care si-a pastrat inocenta de-a lungul vietii” si care „avea maretia maiestatii: simple, zambitoare, calde”.

- "Ne-am intalnit pentru ca presedintii organizatiilor judetene au cerut aceasta intalnire cu Liviu Dragnea si cu conducerea partidului. Maine (luni - n.r.) va avea intalnire cu restul presedintilor de judete. S-a stabili azi sa facem un miting si noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu este…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat pe Facebook un mesaj video dedicat tuturor romanilor, in care spune ca 1 Decembrie 1918 reprezinta ”idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani, astazi este ziua…

- Oana Sirbu a fost invitata la proteste, duminica, insa ea l-a pus la punct pe cel care a chemat-o in Piata Victoriei. "Oana, te asteptam in seara asta in Piata Victoriei. Avem nevoie de voi... Asta in cazul in care iti pasa incotro se indreapta Romania!", este mesajul lansat pe Facebook catre…

- Medicul chirurg Florin Chirculescu, de la Spitalul Universitar din București, a publicat pe pagina sa de Facebook o scrisoare deschisa adresata premierului Mihai Tudose, in care ii reproșeaza faptul ca Guvernul a „uitat” de promisiunile de creștere a salariilor cadrelor...

- Minunea din mijlocul lui noiembrie se numește Eliza Tautu. De pe profilul de Facebook al frumoasei blondine aflam ca aceasta lucreaza la Stradivarius. Cand nu este la job, Lizuca noastra muncește de zor la blogul ei de fashion și calatorii, www.elizatautu.ro. Tautu spune despre ea ca este fata muncitoare,…

- Fostul principe Nicolae de Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai I, impotriva caruia Casa Regala a depus plangere la Politie dupa ce ar fi avut o „tentativa de violare“ a domiciliului regelui Mihai, a postat pe Facebook o fotografie cu bunicul sau, dupa ce rudele i-au interzis sa-l vada pe patul de…

- Conform calculelor, angajatii care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit in acest moment, cum sunt programatorii IT si persoanele cu grad de handicap, vor suporta o micsorare a salariului net, chiar daca angajatorii le vor majora salariile brute dupa transferul contributiilor la nivelul costului…

- „Am incetat toate detasarile, 24 la numar. Astazi am dat o decizie in acest sens”, a spus, pentru Mediafax, presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), Sorin Grindeanu. Adrian Dita, fostul presedinte al ANCOM, a adus in cadrul institutiei…

- Masurile fiscale extrem de controversate pe care Guvernul urmeaza sa le adopte azi au urcat euro la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani. Banca Nationala a Romaniei a cotat miercuri un euro la 4,6198, in crestere cu 0,5% fata de ziua precedenta. Este cel mai mare nivel din iulie 2012 pana…

- Primarul municipiului Timișoara a postat pe contul sau de socializare un mesaj dur la adresa partidului social-democrat. Edilul și-a indemnat pe utilizatori sa aprecieze postarea daca sunt impotriva masurilor luate de PSD sau sa posteze texte care susțin partidul de la guvernare. Primarul avertizeaza…

- Intr-o declaratie data luni, Bahram Qassemi, purtatorul de cuvant al ministrului de Externe iranian, a sustinut ca acuzarea Iranului, de catre coalitia angajata in conflictul cu rebelii huthi din Yemen, a fost "malitioasa, iresponsabila, destructiva si provocatoare". "Sauditii care nu au…

- Zeci de mii de oameni au iesit, duminica seara, in strada, nemultumiti de modificarile pe care Guvernul PSD le pregateste pe legile justitiei. In vreme ce oamenii din toata tara scandau lozinci anti-Guvern, liderii Partidului Social Democrat declarau ca romanii "protesteaza pentru noua Securitate"…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste masuri. Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile…

- Halloween la Casa Alba. Cum au fost primiti oaspetii de Donald Trump Casa Alba a fost impodobita de Halloween in 2017 cu paianjeni uriasi, iar oaspetii au fost intampinati de presedintele SUA si de Prima Doamna cu dulciuri si urari de sarbatoare. Donald Trump a postat pe Twitter mai multe fotografii…

- Limba romana poate reveni in textul Constituției Republicii Moldova Curtea Constitutionala a Republicii Moldova (CCM) a avizat, marti, o initiativa privind inlocuirea in Constitutie a sintagmei "limba moldoveneasca, functionand pe baza grafiei latine" cu "limba romana". Astfel, CCM a stabilit…

- EXCLUSIV Tanar decedat in urma consumului de droguri Un barbat a carui identitate este inca necunoscuta a fost gasit mort in aceasta seara, in jurul orei 20,40, in fața unui bloc de pe Calea Manaștur 109. Trupul barbatului întins pe caldarâm a fost observat de unul dintre angajații…

- NATO si Rusia "continua sa aiba disensiuni fundamentale" in privinta conflictului din estul Ucrainei. "Dialogul dintre noi nu este usor, dar tocmai de aceea este atat de important", a declarat Jens Stoltenberg, citat de postul Radio Free Europe / Radio Liberty. Secretarul general NATO a…

- Comisia de Competitii a Federatiei Romane de Handbal a decis, marti seara, ca partida Corona Brasov 2 – SCM Timisoara, disputata in cadrul etapei a 5-a a Diviziei A – Seria B (feminin) si incheiata cu 28-27 pe teren, sa fie omologata cu 0-10. De asemenea, formatia brasoveana a fost penalizata cu…

- Poliția israeliana a arestat un palestinian care postase pe Facebook mesajul 'Buna dimineața', in araba, dupa ce algoritmul rețelei de socializare a tradus eronat mesajul sau prin 'Atacați-i', relateaza Agerpres. El a fost eliberat ulterior, scrie digi24.ro.

- "Evident ca Europa trebuie sa se teama de proliferarea statelor mai mici. De aceea nimeni in Europa nu intentioneaza sa recunoasca independenta Cataloniei. Chiar si (premierul britanic) Theresa May, in plina furtuna de Brexit, a spus ca Marea Britanie nu va recunoaste niciodata Catalonia. Spania…

- Mai multi elevi ai Liceului Greco-Catolic “Inochentie Micu” Cluj-Napoca au fost scosi afara din scoala, in timpul orelor, de conducerea institutiei de invatamant. Motivul: lungimea si culoarea parului. In timp ce unii elevi sunt decisi sa nu renunte la stilul lor, altii au cedat deja presiunii si s-au…

- Victor Ponta a postat, pe Facebook, o reacție dura la adresa premierului Mihai Tudose, despre care scrie ca ”a câștigat repriza întâi”, însa „a capitulat necondiționat în repriza a doua”, facând astfel referire la noile propuneri ale PSD…

- Prezent la dezbaterea motiunii simple, marti, in Camera Deputatilor, ministrul Florian Bodog a sustinut ca sistemul de sanatate romanesc ar fi fost departe daca fiecare dintre cei care au detinut acest portofoliu, indiferent de culoarea politica, ar fi facut un pas catre interesul pacientilor.…

- ”Premierul Mihai Tudose a participat astazi la ceremonia de semnare a Memorandumului de intelegere si Acordului de colaborare intre Ministerul Economiei si Romarm, prin Uzina Mecanica Bucuresti, si compania americana General Dynamics, care detine uzina producatorului elvetian de transportoare blindate…

- "Se spune ca o fotografie face cât o mie de cuvinte, dar pentru mine aceasta fotografie este nepretuita. Fiul meu, Luca, a iesit în sfârsit de la Terapie Intensiva si starea sa se îmbunatateste pe zi ce trece. Recuperarea o sa fie îndelungata, dar sunt foarte recunoscatoare…