Irma Doce, prima sfântă canonizată din Brazilia, omagiată de peste 50.000 de credincioşi Considerata Maica Tereza a brazilienilor, Irma Doce este prima femeie nascuta in Brazilia care este declarata sfanta si una dintre persoanele religioase cele mai populare din tara pentru activitatea sociala desfasurata in timpul vietii in favoarea celor saraci si nevoiasi, scrie Agerpres. Mii de credinciosi au venit la primele ore ale diminetii la stadionul Arena Forte Nova din Salvador pentru a-i aduce un omagiu celei numite si 'Ingerul Bun din Bahia', oras in care s-a nascut, la 26 mai 1914, sub numele de Maria Rita de Sousa Brito Lopes Pontes. Pe langa miracolele ce ii sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 50.000 de credinciosi s-au reunit duminica in orasul Salvador din Brazilia pentru a-i aduce un omagiu lui Irma Doce, Sfanta Dulce a Saracilor canonizata in urma cu o saptamana de papa Francisc in Piata San Pietro de la Vatican, relateaza EFE potrivit Agerpres Considerata Maica Tereza a brazilienilor,…

- Ceremonialul religios este oficiat pe o scena special amenajata pe pietonalul din fata Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei din Iasi. La slujba liturgica sunt prezenti si Nectarie, mitropolit Corfu, Paxos si insulele Diapontice (Protos), pe scena fiind si mitropolitii celorlalte mitropolii…

- Unii sfinti au capetele invaluite in halouri de lumina, altii au casti de protectie, iar angajatii de la Vatican care gestioneaza contul oficial de Twitter al papei Francisc in limba engleza au confundat cele doua categorii intr-un mesaj publicat duminica despre cinci noi sfinti canonizati in Piata…

- Avea doar varsta adolescenței, era elev la Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș, la matematica-informatica. Acum lucreza ca programator, ba mai mult ofera altora din timpul sau invațandu-i „sa programeze, sa creeze aplicații, stimulandu-i sa construiasca ceea ce ei doresc”. Lumea Internetului continua…

- Crestinii au o "datorie morala" de a ajuta migrantii, refugiatii si alti oameni asupriti, a afirmat Papa Francisc, duminica, in cadrul unei slujbe speciale pe care a oficiat-o in Cetatea Vaticanului, relateaza DPA, citata de Agerpres. Mii de migranti s-au adunat in Piata Sf. Petru din Roma pentru a…

- Crestinii au o "datorie morala" de a ajuta migrantii, refugiatii si alti oameni asupriti, a afirmat Papa Francisc, duminica, in cadrul unei slujbe speciale pe care a oficiat-o in Cetatea Vaticanului, relateaza DPA, conform agerpres.ro. Mii de migranti s-au adunat in Piata Sf. Petru din Roma pentru…

- Papa Francisc a ajuns cu intarziere la slujba saptamanala pe care o oficiaza in piata Sfantul Petru din Roma in fiecare duminica, intrucat a ramas blocat timp de 25 de minute intr-un ascensor din Vatican, din care a fost salvat in cele din urma de echipele locale de pompieri. "Trebuie sa va cer iertare",…

- Suveranul Pontif a ramas blocat timp de 25 de minute intr-un ascensor, la Vatican. Papa Franisc a fost salvat de pompierii de la Vatican. Din cauza incidentului, Papa Francisc a ajuns cu intarzirere la slujba saptamanala pe care oficiaza in Piața Sfantul Petru din Roma, in fiecare duminica. "Trebuie…