- Irlandezii vor decide vineri cu privire la eventuala anulare a unei prevederi constitutionale prin care este interzisa blasfemia. Un vot favorabil ar fi un nou semn al scaderii influentei Bisericii Catolice in Irlanda, scrie The Guardian.Constitutia irlandeza, scrisa in 1937, precizeaza ca…

- Daca PL si PLDM nu voteaza pentru includerea integrarii europene in Constitutie, PDM va ramane singurul partid pro-european din Republica Moldova, iar ceilalți sunt niște pro-europeni de conjunctura. Opinia a fost exprimata de catre analistul politic Anatol Taranu, in cadrul emisiunii Fabrika, de la…

- Președintele Partidului Neamul Romanesc, fostul deputat Ninel Peia, a explicat pe Facebook de ce va vota DA duminica la referendumul pentru inscrierea in Constituție ca, in Romania, casatoria se poate realize doar intre un barbat și o femeie:

- Castigatorul emisiunii Romanii au talent 2018 Emil Rengle a postat pe pagina sa de Facebook doua mesaje video prin care se pozitioneaza impotriva referendumului privind familia traditionala si indeamna la boicotarea acestuia prin neprezentarea la vot.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, într-un mesaj publicat pagina sa de Facebook, ca va merge la referendumul pentru redefinirea noțiunii de &"familie&" în Constituție și ca va vota &"Da&".

- Gazeta de Bistrița a realizat un sondaj prin care il puteți vota pe viitorul candidat la ”scaunul” de europarlamentar din partea partidului PSD. Aveți ocazia sa alegeți pe cel care credeți ca este mai potrivit sa va apere interesele in Parlamentul European dintre urmatorii membri PSD: Doina Pana, Daniel…