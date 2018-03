Irlanda: Zborurile pe aeroportul din Dublin, suspendate din cauza ninsorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a anunțat ca a reluat zborurile medicale de salvare in zonele afectate de vremea severa. Aeronavele au fost oprite la sol din cauza ninsorii și a vantului puternic. Ministerul de Interne a anunțat reluarea zborurilor medicale de salvare dupa ce aeronavele au fost oprite la sol…

- Pe masura ce Guvernul de la Londra negociaza o noua legislație dupa ieșirea Regatului Unit din UE, Scoția și Țara Galilor și-au exprimat intenția de a introduce propria legislație care sa reglementeze relațiile cu Bruxelles-ul, dupa Brexit, in special pentru a nu pierde muncitorii comunitari. Cele două…

- Avionul care trebuia sa decoleze, astazi, spre Londra cu 120 de pasageri la bord, și-a anulat zborul din cauza gerului, viscolului și a vizibilitații reduse de pe aeroportul internațional "Mihail Kogalniceanu", Constanța. Iar zborul aeronavei Turkish Airlines care ar fi trebuit sa aterizeze la Mihail…

- Leo Varadkar, seful Guvernului de la Dublin, a declarat ca este de datoria Londrei sa ofere alternative privind frontiera intre Irlanda si regiunea britanica Irlanda de Nord pentru a evita reinstituirea unei frontiere fizice, informeaza site-ul postului RTE.

- Cursurile au fost suspendate in cinci unitati de invatamant din judetul Galati din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ). Potrivit sursei citate, au fost suspendate cursurile in unitatile scolare din localitatile…

- Marti, 27 februarie, in judetul Dambovita au fost suspendate cursurile in doua unitati de invatamant. Potrivit Inspectoratului Scolar, la Scoala Gimnaziala Cojasca, din cauza defectiunilor la liniile de alimentare cu energie electrica nu s-a putut asigura incalzirea caldirii. In al doilea caz este vorba…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetațenii români care vor sa calatoreasca în mai multe state europene precum Ungaria, Polonia, Franța ori Irlanda, ca acestea se afla sub incidența unor avertizari de condiții meteorologice severe

- Opt curse scolare din șase raioane ale țarii au fost suspendate astazi din cauza drumurilor inzapezite, transmite MOLDPRES. Potrivit Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii, din cauza sistarii acestor curse, peste 200 de elevi nu au putut frecventa lecțiile. Conform datelor, este vorba de curse…

- Toate scolile din judetul Calarasi au fost inchise marti, 27 februarie si miercuri, 28 februarie, din cauza viscolului puternic din Baragan. Conform prefectului de Calarasi, George Iacob, la aceasta ora nu se inregistreaza probleme deosebite in judet: oameni blocati in nameti sau persoane izolate.

- Echipa de rugby a Scotiei a invins Anglia cu scorul de 25-13 (22-6), intr-un meci disputat sambata la Edinburgh, pe stadionul Murryfield in fata a 67.800 spectatori, in cadrul Turneului celor Sase Natiuni. Scotienii au marcat 3 eseuri prin Jones (16, 38) si Maitland (31), 2 transformari, o penalitate…

- Scolile din opt localitati din judetul Vrancea au fost inchise joi dimineata deoarece nu sunt alimentate cu energie electrica. Din cauza ninsorii si a viscolului au aparut probleme la reteaua electrica in 17 localitati rurale, aproape 12.000 de oameni fiind afectati de defectiune.

- Elevii si profesorii din doua scoli din judetul Iasi nu merg la scoala joi, activitatea didactica fiind suspendata dupa ce drumurile au fost blocate de zapada. ‘Astazi, 15 februarie, activitatea este suspendata in Scoala Gimnaziala Strunga, unde invata 417 elevi si Soala Gimnaziala Ursoaia (structura…

- PREGATIRI…ANM anunta nisori abundente in urmatoarea perioada, iar acest lucru a pus pe jar autoritatile judetene. Conform prefectului judetului Vaslui, Eduard Andrei Popica, atat institutia pe care o conduce, cat si cei de la Consiliul Judetean Vaslui, au fost informati de faptul ca miercuri si joi,…

- Blue Air anunța ca din 17 februarie zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj sunt suspendate. Compania arata ca decizia a fost luata din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”. ”Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Nu este clar de ce s-a produs coliziunea, dar primele date ale investigatiei sugereaza ca soferul camionului pentru transportul bagajelor calatorilor nu ar fi acordat prioritate conform regulilor aplicabile pe platforma.In autobuz se aflau 72 de pasageri ai unui avion al companiei Ryanair,…

- Un hotel de lux din Dublin, Irlanda a interzis accesul vedetelor de pe YouTube si Instagram, dupa ce unui influencer de 22 de ani i-a fost refuzata propunerea de a primi cazare gratuita timp de cinci nopti, iar aceasta a incercat sa porneasca un scandal in social media la primirea raspunsului, potrivit…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca orele de curs sunt suspendate, din cauza conditiilor meteorologice, in 38 de unitati scolare din cinci judete. Joi seara, institutia anunta ca in 30 de scoli nu se vor face cursuri, scrie Mediafax."Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor ...

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Na...

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat ca, din cauza vremii severe, vineri, 19 ianuarie 2018, cursurile vor fi suspendate in 30 de unitati scolare din Galati, Iasi, Prahova si Tulcea, urmand a fi recuperat e pe parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018."Vineri, 19 ianuarie 2018,…

- Viscolul si temperaturile scazute au un impact imens asupra Romaniei. Dupa ce autoritatile au raportat ca zeci de drumuri nationale si judetene sunt inchise, a venit rindul institutiilor de invatamint sa traga obloanele. Astfel, cursurile vor fi suspendate, vineri, din cauza zapezii, in 30 de unitati…

- Cincizeci și cinci de instituții de invațamant general din 21 de raioane și-au sistat activitatea, iar in alte 42 s-a redus durata orelor din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Peste 14 mii de elevi nu au ajuns la școala. Potrivit serviciului de informare al Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii,…

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri in 30 de unitati de invatamant din judetele Galati (3), Iasi (8), Prahova (1) si Tulcea (18), informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale (MEN)."Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, cu rafale de pana la 140 km/h, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care…

- Codul portocaliu de ninsori le da mari batai de cap șoferilor. Un incident groaznic s-a intamplat la Ialoveni. Un microbuz a derapat de pe șodea și a ajuns intr-un șanț.Potrivit informațiilor preliminare, nu se cunoaște daca cineva a avut de suferit.

- Principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos, informeaza Reuters. Ciclonul tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana la 120 km/h, a determinat ridicarea nivelului de alerta…

- Cautarile alpinistului surprins de avalansa in Muntii Bucegi, pe Valea Costilei, au fost sistate, sambata seara, din cauza conditiilor meteo, salvamontistii urmand sa reia actiunea duminica dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gheorghe Haiduc, seful Salvamont Busteni, a declarat, corespondentului…

- Circa 600 de pasageri au ramas blocati peste noapte intr-un tren pe coasta Marii Japoniei, dupa ce o furtuna de zapada a adus ninsori abundente in regiune, a informat presa locala vineri, citata de DPA. O persoana a fost dusa la spital si patru au fost luate, dupa ce au acuzat ca li s-a…

- Ninsorile abundente din Alpi țin captivi in statiuni mii de turiști. In regiunile muntoase din Italia, 11.000 de oameni sunt blocați din cauza vremii rele. Iar in Elveția, 13.000 de turiști nu pot parasi cabanele lor inca de ieri.

- Peste sase mii de curse au fost anulate sau amanate din cauza viscolului si a ninsorilor din ultimele zile. Iar, dupa ce zapada a inceput sa se topeasca, aeroportul a fost inundat. In plus, doua aeronave s-au lovit pe pista.

- Haos pe aeroportul JFK din New York. Mii de pasageri sunt blocati ca urmare a anularii zborurilor din cauza conditiilor meteo dificile. Doua avioane s-au acroșat in zona portilor de imbarcare.Mai exact, o aeronava a unei companii chineze a agatat coada unui avion kuweitian.

- Circulația spre Aeroportul „Henri Coanda” Otopeni a fost restricționata pentru comemorarea a 28 de ani de la macelul asupra ofițerilor și subofițerilor, impuțcați pe 23 decembrie 1989. Evenimentul are loc la Monumentul Eroilor Jandarmi.

- Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.

- Facebook a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are un birou care poate asigura vanzarile catre agentiile de publicitate locale. Facebook si-a mutat operatiunile internationale in Irlanda, in 2010. Mai multe voci din Statele Unite si Europa au criticat Facebook din…

- Facebook a anuntat ca isi schimba structura de taxe astfel incat sa poata plati taxe in tara unde realizeaza vanzarile, in loc sa le redirectioneze prin intermediul subsidiarei din Irlanda, potrivit Bloomberg. Compania a anuntat ca va muta structura locala de vanzari in tarile unde are…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- Mai mulți piloți Ryanair care sunt membri ai Asociației Piloților Aerieni din Irlanda (IALPA) au anunțat ca vor intra in greva pe 20 decembrie, ca parte a unui litigiu privind drepturile angajaților, scrie Business Insider. IMPACT, organizația mama a IALPA, a declarat ca piloții – in cea mai mare parte…

- Sute de zboruri au fost anulate, un aeroport a fost inchis si cursurile din scoli suspendate luni, in timp ce traficul rutier si feroviar a suferit serioase perturbari in Olanda, plasata sub cod rosu in urma "caderilor abundente de zapada si riscului de polei" pe drumuri, relateaza AFP. Peste 400…

- Pasagerii zborului Wizz Air de la Londra, care trebuiau sa plece duminica, 10 decembrie, spre Cluj si care din pricina vremii nefavorabile au petrecut noaptea de duminica in capitala Angliei, au ajuns luni, 11 decembrie, in jurul orei 17.00 la Cluj. Compania si-a cerut public scuze calatorilor.

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a facut afirmație naucitoare despre situația romanilor blocați pe aeroportul din Luton din cauza vremii. Dan Mihalache a declarat, pentru Mediafax, ca nu are cunostinta de situatia romanilor de pe aeroportul din Luton, dar ca rolul ambasadei este…

- Aeronava trebuia sa decoleze astazi, insa nu a putut decola din cauza ninsorilor puternice, care au dus la inchiderea aeroportului, spun responsabilii de la Air Moldova. "Inițial era planificata reținerea, insa pe urmp s-a decis anularea cursei pentru siguranța pasagerilor. Ei au fost anunțați din timp…

- Zborurile de pe aeroportul din Birmingham au fost anulate din cauza ninsorilor, alte drumuri fiind inchise, iar multe localitati au ramas fara electricitate, informeaza presa engleza, potrivit stiripesurse.ro.

- Mai multi romani, pasageri ai unei curse WizzAir Londra-Cluj Napoca, sunt blocati duminica pe aeroportul Luton de langa Londra, informeaza HotNews.ro, citand News.ro. Aeronava trebuia sa plece la ora 7:40, insa nu a putut decola din cauza ninsorilor puternice, care ...

- Din cauza caderilor de copaci pe firul de contact, intre statiile CF Arion si Gradinita, trei trenuri de calatori nu si-au putut continua drumul. Astfel, trenul 1766 Timisoara - Iasi, cu aproximativ 120 pasageri, a stationat intre localitatile Ilarion si Gradinita, trenul 1830 Timisoara- Iasi a stationat…

- Mai mulți romani care trebuiau sa zboare din Londra la Cluj-Napoca au ramas blocați, duminica dimineața, pentru ca aeronava care trebuia sa-i aduca in țara nu a putut decola din cauza vremii nefavorabile.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat vineri, la Dublin, ca daca propunerea britanica de a soluționa chestiunea frontierei irlandeze dupa Brexit este "inacceptabila pentru Irlanda", ea va fi "la fel și pentru UE", relateaza France Presse. "Permiteți-mi…