- Guvernul Irlandei, reunit luni seara, a decis organizarea unui referendum asupra legislatiei avorturilor la sfarsitul lui mai, informeaza radioteleviziunea nationala RTE, preluata de Xinhua, citand surse guvernamentale. Conform legislatiei in vigoare, avorturile sunt interzise in Irlanda,…

- Ecaterina Andronescu, senator PSD si vicepresedinte al partidului, a declarat ca protestele de sâmbata din Bucuresti si din tara pot strica imaginea României în afara si a apreciat ca daca acrediteaza ideea ca este o tara instabila si neguvernabila, toata lumea pierde. Senatorul…

- Liviu Dragnea vrea modificarea legislatiei astfel încât secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri. Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat în sedinta Comitetului Executiv al PSD în care a fost nominalizata Viorica…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- Ultimele evenimente din politica romaneasca au incins destul de mult spiritele. Nu mai vorbim acum despre duelul de la distanta purtat de Carmen Dan si premierul Tudose ci despre conventia semnata luni de cele trei partide ale etnicilor maghiari,prin care se vorbea despre autonomia locala a Tinutului…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca guvernul de dreapta de la Varșovia ar putea incerca sa scoata Polonia din UE, daca nu va mai fi beneficiar net al fondurilor europene.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are „o hiba majora – suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte” si ca

- Modificarea ADN-ul unei persoane pentru a trata o boala reprezinta o schimbare majora in medicina. In loc sa tratezi doar simptome, cum fac medicamentele de pe piata, terapia genetica are drept scop corectarea cauzei genetice a unei boli, potrivit MedLife. In 2017 a avut loc o schimbare uriasa de paradigma…

- Presedintele Curtii Constitutionale (CC), Tudor Pantiru, a declarat vineri, 5 ianuarie, ca pentru a pune capat „ping-pongului” dintre Presedintie si Parlament trebuie ca deputatii sa adopte legea ce ar permite tragerea la raspundere penala a sefului statului pentru nerespectarea Constitutiei, atunci…

- Consiliul municipal Balți a decis miercuri, 3 ianuarie, într-o ședința extraordinara, inițierea unui referendum local de demitere a primarului Renato Usatîi, transmite IPN. Dispoziția privind convocarea ședinței extraordinare a fost semnata la 29 decembrie 2017, de catre primarul…

- Ministrul Sanatatii, Florin Bodog, s-a intalnit, joi, cu reprezentantii tinerilor medici care au obtinut punctaj de promovare la concursurile de rezidentiat din anii 2015-2017, dar nu au inca loc sau post, el sustinand ca a cerut sprijin Colegiului Medicilor pentru imbunatatirea cadrului legal astfel…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu, cel care a inițiat proiectul de modificare a Codurilor Penale, a declarat într-o intervenție telefonica în exclusivitate la Realitatea TV ca noile amendamente depuse de PSD sunt în dezbatere și ca

- PNL a sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarea legii Agentiei Nationale de Integritate, adoptata luni de Senat, prin care inceteaza interdictiile aplicate parlamentarilor pe baza rapoartelor de evaluare intocmite de Agentia Nationala de Integritate si care au constatat nerespectarea…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303 2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor, informeaza Agerpres.ro Au fost inregistrate 80 de voturi pentru. ...

- Judecatori și procurori din județul Cluj protesteaza in fața Tribunalului, in tacere. Aceștia iși manifesta astfel dezacordul fața de modificarile adoptate de Camera Deputaților la pachetul legilor Justiției și fața de amendamentele propuse la Codul penal și Codul de procedura penala. In cursul zilei…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, ideea președintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, privind un referendum care sa ia in calcul schimbarea formei de guvernamant cu monarhia constitutionala, precizand ca ”merita o dezbatere cat mai ampla la nivelul societatii”. Președintele…

- Presedintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a declarat luni ca s-ar putea organiza un referendum privind trecerea la monarhie in Romania, ca urmare a simpatiei aratate la moartea Regelui Mihai, afirmand ca este normal ca poporul sa fie intrebat daca isi doreste acest lucru. Intrebat daca…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, lanseaza o ipoteza care poate produce un adevarat cutremur pe scena politica. Badalau a explicat ca in PSD se vorbește foarte serios despre un referendum in care poporul sa fie intrebat daca doresc trecerea la monarhie.”Eu sunt republican, dar…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii pregatesc temeiuri de atac la CCR pentru proiectele de modificare a legilor Justitiei si le-a cerut parlamentarilor UDMR sa iasa din "plasa" partidului de guvernamant. "PNL va vota impotriva oricarui amendament al PSD-ALDE care poate afecta independenta…

- Fostul premier Dacian Ciolos le cere alesilor din Parlament sa trateze cu seriozitate modificarile la legislatia penala, deputatii si senatorii fiind cei care trebuie sa aleaga „intre cinste si hotie“.

- De cateva zile a fost declansata dezbaterea publica referitoare la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, precum si un rezumat al principalelor propuneri.Toate se afla pe pagina oficiala de internet a Ministerului Afacerilor…

- Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie 2017, au loc dezbateri privind propunerile de modificare și completare a dispozițiilor…

- Cu doar cu cateva ore inainte de ora prevazuta pentru protestul in Piata Victoriei, reprezentantii transportatorilor de persoane au anuntat ca mitingul se amana in asteptarea modificarii legislative.

- "Cu deplina iresponsabilitate, Alianta PSD – ALDE impinge din nou Romania intr-o zona gri a Uniunii Europene, intr-un moment in care, la Bruxelles (unde Guvernul Romaniei este total absent), se fac jocurile pentru constituirea nucleului dur al viitoarei configuratii a Uniunii Europene cu "ritmuri…

- Igor Dodon se arata nemultumit de avizul pozitiv al Curtii Constitutionale (CC) de la Chisinau pe marginea proiectului de lege de modificare a Constitutiei, prin care deputatii vor sa introduca in Legea Suprema sintagma „integrare europeana” ca vector de dezvoltare extern al tarii.

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a adoptat luni, cu 14 voturi ”pentru” si 5 voturi ”impotriva”, un raport de admitere pentru legea 304/2004 privind organizarea judiciara, urmand ca actul normativ sa fie inaintat plenului Camerei Deputatilor.…

- Prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a salutat ''o zi foarte importanta'' in negocierile referitoare la Brexit, apreciind ca acordul anunțat vineri dimineața la Bruxelles cu privire la trecerea la faza a doua a tratativelor intre Londra și Uniunea Europeana constituie ''sfarșitul inceputului negocierilor'',…

- Dupa adoptarea legii privind securitatea informaționala, care aduce modificari la Codul Audiovizualului, dispare necesitatea de a retransmite posturi rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta pentru ca, dupa ce au fost interzise știrile și dezbaterile de propaganda, a fost diminuat interesul…

- Procurorul general al Romaniei a reactionat dupa cele intamplate miercuri seara, in Parlament. Augustin Lazar a fost intrebat de jurnaliști cum explica modul in care deputații au votat amendamentele la legea privind statutul magistraților. „Eu nu aș putea caracteriza activitatea Camerei Deputaților,…

- Premierul Irlandei, Leo Varadkar s-a declarat luni seara "surprins si dezamagit" de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit, potrivit Rador care care citeaza Liberation . Cu o cravata cu sigla Burberry…

- Premierul britanic Theresa May spune ca Marea Britanie si Uniunea Europeana au esuat in efortul de a ajunge la un acord si a incepe negocierile privind Brexit, transmite Mediafax . Premierul Marii Britanii a declarat ca s-au inregistrat progrese, dar raman disensiuni “pe anumite teme”. “Discutiile vor…

- Nicio unitate economica din cele 12.523 existente in judetul Galati nu a initiat negocierea colectiva pentru modificarea contractelor de munca, in contextul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, conform OG 79/2017 de modificare a Codului Fiscal, a declarat, luni, directorul…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat, la Dublin, ca daca propunerea britanica de a solutiona chestiunea frontierei irlandeze dupa Brexit este "inacceptabila pentru Irlanda", ea va fi "la fel si pentru UE", relateaza France Presse."Permiteti-mi sa spun foarte clar. Daca…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat vineri, la Dublin, ca daca propunerea britanica de a soluționa chestiunea frontierei irlandeze dupa Brexit este "inacceptabila pentru Irlanda", ea va fi "la fel și pentru UE", relateaza France Presse. "Permiteți-mi…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Parlamentului spre reexaminare Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, argumentand ca, prin continutul normativ, pot conduce la disfunctionalitati in sistemul de sanatate. Legea pentru modificarea si completarea…

- Premierul irlandez Leo Varadkar se va intalni marti cu liderul partidului opozitiei Fianna Fail, incercand sa previna prabusirea guvernului si organizarea unor alegeri anticipate, care ar slabi pozitia Irlandei in negocierile de Brexit, relateaza site-ul cotidianului The Guardian. Daca…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a intalnit marți cu liderii opoziției politice de la Dublin in incercarea de a preveni caderea guvernului de la Dublin și organizarea de alegeri anticipate, pe fondul unei crize politice care s-a agravat in ultimele zile, transmit dpa și AFP. În ultimele…

- Guvernul minoritar al premierului irlandez Leo Varadkar se afla in pericol de a fi demis, dupa ce partidul Fianna Fail, principala formațiune de opoziție care susținea executivul, a amenințat vineri cu depunerea unei moțiuni de neincredere, o criza ce survine cu trei saptamani inaintea unui summit…

- Executivul a aprobat miercuri un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legii organice, pe perioada viitoarei vacanțe parlamentare. Proiectul de lege propune abilitarea Guvernului sa emita ordonante in perioada cuprinsa intre incheierea celei…

- Liderul „Partidului Nostru” (PN), Renato Usatii, susține inițiativa societații civile de a iniția un referendum pentru anularea sistemului mixt de vot pentru alegerile parlamentare de la anul viitor. Acesta a declarat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca deja a vorbit cu unii primari ai PN.…

- Blocul National Sindical (BNS) organizeaza in 12 decembrie un miting de protest privind Codul fiscal si se alatura manifestatiilor societatii civile impotriva legilor justitiei, anuntat, marti, liderul BNS Dumitru Costin, potrivit news.ro.

- Protest la sediul PSRM. Mai mulți simpatizanți ai ODIP, dar și tineretul liberal se afla in aceste clipe la sediul socialiștilor. Aceștia au scandat milioanele inapoi, referindu-se la cele 9 milioane de le care au fost cheltuite pentru Referendum. Acțiunea a durat 20 de minute fara careva incidente.

- Dupa ce și-a exprimat votul in cadrul referendumului de demitere a primarului general, deputatul socialist, Vlad Batrincea, și-a publicat buletinul de vot completat pe o rețea de socializare. Asta deși, Codul Electoral prevede ca

- Guvernul a adoptat, miercuri, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul Penal, precum si a altor acte normative. Proiectul de lege are in vedere modificarea si completarea legislatiei penale si procesual-penale pentru…

- Horațiu Raicu, șeful Blocului Național Sindical, a declarat în direct la Realitatea TV ca sindicatul pe care îl reprezinta a purtat discuții cu guvernul în privința modificarii Codului Fiscal, însa argumentele lor nu au fost ascultate.

- Coalitia pentru Familie este, in ultimele zile, tinta cenzurii pe Facebook. Nu pentru mesaje care ar putea fi considerate discriminatoare, ci pentru publicarea unui proiect de lege din Spania, fara alte comentarii.Marti, 31 octombrie, Facebook a șters o postare a paginii "Referendum pentru…

- Olanda va organiza un referendum asupra unei legi care le confera serviciilor de informatii puteri extinse de supraveghere, a anunțat miercuri Comisia Electorala a Olandei, informeaza Reuters. O serie de activiști, politicieni și grupuri media doresc modificarea 'legii privind…