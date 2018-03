Stiri pe aceeasi tema

- Un referendum cu privire la avirt urmeaza sa fie organizat pe 25 mai, a anuntat miercuri Guvernul irlandez, relateaza Reuters. Avortul reprezinta un element de fractura, in contextul in care interzicerea totala a intreruperii voluntare a sarcinii, care a dominat mult timp Irlanda catlica, a fost sparta…

- Sapte diplomati de la misiunea rusa la NATO au fost expulzati, a anuntat marti secretarul general Jens Stoltenberg, relateaza AFP conform News.ro . Alianta Nord-Atlantica a redus, de asemenea, marimea misiunii ruse, a precizat Stoltenberg. Misiunea rusa va mai putea sa primeasca doar 20 de persoane,…

- Guvernul Irlandei a anunțat marți expulzarea unui diplomat rus din cauza otravirii fostului spion rus Serghei Skripal in Salisbury, transmite Rte. Intr-o declarație a ministrului de externe irlandez, Simon Coveney, se spune ca ambasadorul rus din Irlanda a fost informat ca „acreditarea unui membru al…

- Senatul a adoptat proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, dupa o cerere de reexaminare a președintelui Romainiei. astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale.Legea…

- Igor Dodon considera ca articolul 142 din Constitutie trebuie exclus si ca acest lucru se va intampla odata ce socialistii vor avea majoritatea parlamentara necesara. Articolul mentionat ar permite organizarea unui referendum de unire cu Romania, deoarece prevede ca dispozitiile privind caracterul suveran,…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, au ajuns, miercuri, la sediul CSM, unde vor fi audiati de procurorii CSM in cadrul sesizarii Inspectiei Judiciare, dupa ce inspectorii au constatat abateri disciplinare. "Este o procedura care nu este publica.…

- Londra ar trebui sa examineze o amanare a Brexitului, deoarece ar putea sa nu aiba suficient timp sa incheie un acord cu Bruxellesul inainte sa paraseasca Uniunea Europeana (UE) peste un an, recomanda o comisia parlamentara insarcinata cu Brexitul, relateaza The Associated Press. Comisia din cadrul…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Tariceanu: Iohannis sa aleaga daca vrea sa fie credibil sau sa fie presedintele statului paralel Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile…

- Trupe și artiști din șase țari – Cehia, Danemarca, Irlanda, Serbia, Austria și Romania - vor avea la dispoziție unul dintre cele mai cunoscute spații dedicate muzicii live din București pentru a-și prezenta recitalurile.

- Curtea Suprema a Irlandei a aprobat miercuri organizarea, la sfarsitul lunii mai, a unui referendum pentru relaxarea legislatiei cu privire la avort, hotarand ca nenascutii nu au alte drepturi constitutionale inerente in afara dreptului la viata, potrivit celui de-al optulea amendament al Constitutiei,…

- Parlamentul maltez a aprobat, luni seara, in unanimitate, amendamentul constitutional care prevede coborarea varstei de vot de la 18 la 16 ani pentru toate tipurile de alegeri, informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Toti cei 64 de parlamentari au votat in favoarea modificarii…

- Victimele "Bestiei din Est" | Cel putin 55 de persoane au murit in Europa din cauza gerului Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic. Mai multe drumuri, legaturi feroviare…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca trebuie sa se ajunga la referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie, pentru ca este o initiativa semnata de milioane de romani, care nu poate fi tratata fara importanta, scrie News.ro.

- Doi romani, fratii Decebal si Spartacus Mihai, au fost condamnati la patru, respectiv trei ani de inchisare, miercuri, de o instanta din Irlanda de Nord, dupa ce acestia au fost gasiti vinovati pentru trafic de persoane si proxenetism, relateaza BBC.

- Irlanda a salutat miercuri primul proiect UE de tratat cu privire la Brexit, dar se declara pregatita sa discute si alte optiuni dupa ce Marea Britanie va explica cum vede o continuare a comertului si libertatii de a calatori, scrie The Associated Press. Guvernul irlandez a anuntat miercuri ca proiectul…

- "Am urmarit cu atenție prezentarea bilanțului pe care procurorul șef al DNA l-a intocmit. Acesta a aratat, inca o data, ca cei care conduc DNA vor face tot posibilul pentru a acoperi abuzurile comise. Kovesi, alaturi de ceilalți procurori DNA, au bagat sub preș toate anomaliile legate de activitatea…

- Irlandezii se aprovizioneaza si isi fac rezerve importante de paine, pregatindu-se pentru furtuna Emma, care va aduce, conform prognozelor, cele mai importante caderi de zapada inregistrate in aceasta tara din 1982, informeaza AFP, potrivit Agerpres.ro.

- Reactii ale partidelor dupa solicitarea de revocare a procuroarei sefe DNA Tudorel Toader Ministrul justitiei Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. În timp ce PSD apreciaza ca solicitarea de revocare este întemeiata, bazata pe un raport…

- Liderului partidului nord-irlandez Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a declarat joi ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana este "o amenintare clara si iminenta" pentru Acordul de la Belfast privind procesul de pace dintre Irlanda si Irlanda de Nord, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Uniunea Salvați Romania a relansat proiectul de pentru un referendum de modificare a Constituției cu urmatorul text: „(3) Nu pot fi aleși in organele administrației publice locale, in Camera Deputaților. in Senat și in funcția de Președinte al Romaniei cetațenii condamnați definitiv la pedepse…

- IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS Pentru linia a treia irlandeza Josh van der Flier, sezonul s-a incheiat, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anuntat luni Federatia irlandeza de rugby (IRFU). IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS…

- Președintele susține ca cele mai grele perioade din istoria Republicii Moldova au fost legate anume de asemenea tendințe aparute in societate. „Poate cineva intenționat provoaca acest lucru? Poate celor de la guvernare le este convenabil un astfel de scenariu? Pentru ca ei ințeleg ca pierd alegerile…

- Unirea pentru care militeaza o parte din cetațenii Republicii Moldova înseamna razboi civil. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul de televiziune NTV Moldova. Șeful statului susține ca va folosi…

- Irlanda, una dintre cele mai conservatoare tari din Uniunea Europeana, va organiza in luna mai un referendum pentru legalizarea avortului, scrie Digi24.ro.Acest procedeu medical este interzis prin Constitutie, din 1983.

- Biletele la spectacolul Lord of the Dance: Dangerous Games, din 13 aprilie, pot fi achizitionate online, de pe MyTicket.ro, eventix.ro si caseria Salii Palatului. Echipa celor mai indragiti dansatori din lume isi propune sa ofere publicului bucurestean o experienta unica, printr-o coregrafie inovatoare…

- Dupa moartea șocanta a solistei trupei The Cranberries anunțata luni seara, ieri, sute de fani s-au adunat in fața bisericii St. Joseph’s din Limerick, Irlanda, pentru a-și lua ramas bun de la idolul lor. Tineri sau in varsta, cu toții s-au așezat la coada și au indurat frigul și ploaia pentru a putea…

- Dupa protestele masive de sambata seara din Piata Universitatii si din celelalte mari orase din tara, astazi a venit randul unei alte manifestatii. De aceasta data, oamenii nemultumiti s-au strans in fata Guvernului. Aproximativ 100 de persoane s-au adunat in fata cladirii Executivului pentru un…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, din municipiul Radauti, a fost dat in urmarire in baza unui mandat european de arestare emis de autoritatile judiciare irlandeze. Dan Calin este acuzat de savarsirea de infractiuni economice, in sfera inselaciunilor, comise in luna octombrie a anului trecut.Alte ...

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM. Una dintre abaterile…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat ca guvernul de dreapta de la Varșovia ar putea incerca sa scoata Polonia din UE, daca nu va mai fi beneficiar net al fondurilor europene.

- Un deputat PSD cere organizarea unui REFERENDUM extins pe tema AUTONOMIEI LOCALE Deputatul PSD Razvan Rotaru a solicitat, marti, printr-un apel adresat public presedintelui Klaus Iohannis, organizarea cat mai rapida a unui referendum pe tema autonomiei locale, in urma rezolutiei semnate de organizatiile…

- Liviu Dragnea a reacționat, dupa ședința Consiliului Executiv al PSD, la propunerea președintelui Iohannis de modificare a Constitutiei, in sensul interzicerii accesului la funcții publice pentru persoanele care au probleme penale

- Ministrul insarcinat cu Irlanda de Nord James Brokenshire si-a anuntat luni demisia din functie, din motive de sanatate, in contextul in care premierul Theresa May incepe un nou an politic cu o remaniere a Guvernului, scrie The Associated Press. May incearca sa-si consolideze ”autonomia” inaintea…

- Administratia Nationala ”Apele Romane” a anuntat vineri ca, din 8 ianuarie, vor incepe lucrari de decolmatare pe un canal al raului Dimbovita, in zona Unirii din Bucuresti, iar lucrarile sunt estimate sa dureze 10 zile.Citește și: ALERTA - Iohannis vrea modificarea Constituției, impotriva…

- Inotatorul Avram Iancu nu a reusit sa se impuna in concursul pentru titlul de cel mai bun inotator in ape deschise, organizat de asociatia americana de profil World Open Water Swimming pe baza voturilor exprimate pe internet, bibliotecarul din Petrosani apreciind insa ca nominalizarea sa in aceasta…

- Klaus Iohannis, la prima sedinta a plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 2018, a subliniat faptul ca in cazul rediscutarii Constitutiei, este obligatoriu ca principiul integritatii sa fie introdus in Legea fundamentala.

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…

- In urma unor atacuri separate care au avut loc miercuri, doua persoane au fost ranite, iar un barbat a fost injunghiat mortal, in Irlanda. Poliția ancheteaza aceste atacuri și nu exclud ipoteza terorista, informeaza The Associated Press. Un barbat a fost arestat la o secție de poliție in Irlanda,…

- Un barbat a fost injunghiat mortal, iar alti doi au fost raniti miercuri, in atacuri separate, pe strada, in Irlanda, iar politia care ancheteaza incidentelele nu exclude ipoteza terorista, relateaza NEWS.RO, citand The Associated Press.Citeste si: ALERTA la BNR: Rezervele valutare, IN SCADERE…

- Militardul american Jim Rogers, unul dintre cei mai importanți investitori din lume, anunta începutul unei noi crize globale, ”cea mai mare pe care o va prinde în timpul vietii, scrie Business Insider. Rogers sustine ca viitoarea prabusire financiara ar urma sa aiba loc la…