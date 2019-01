Stiri pe aceeasi tema

- Republica Irlanda a convenit cu Comisia Europeana sa intensifice pregatirile pentru o posibila iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, pentru a atenua plecarea Londrei din blocul comunitar, a indicat vineri un purtator de cuvant al executivului comunitar, Margaritis Schinas,…

- Cateva sute de politisti irlandezi ar putea sa fie desfasurati la frontiera cu Irlanda de Nord, in cazul in care Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana (UE) fara acord, la sfarsitul lui martie, dezvaluie in editia de joi cotidianul The Irish Independent, relateaza Reuters.

- Guvernul irlandez va cere Uniunii Europene asistenta financiara de urgenta daca Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste blocul comunitar in luna martie fara un acord de retragere, a declarat joi ministrul agriculturii irlandez Michael Creed, transmite dpa. Irlanda…

- Irlanda nu exclude posibilitatea de a-i solicita Uniunii Europene sa relaxeze sau chiar sa renunte la unele reguli ale pietei unice in cazul unui Brexit fara acord pentru a evita instalarea unei frontiere dure pe insula Irlanda, a declarat miercuri ministrul de externe si vicepremierul irlandez Simon…

- Comisia Europeana a publicat marti o lista cu masuri ce trebuie luate de urgenta daca devine ''probabil'' scenariul cu absenta unui acord privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza AFP. Textul prezinta ''un numar limitat de actiuni de urgenta ce trebuie aplicate…