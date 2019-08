Premierul Irlandei Leo Varadkar a indemnat marti Marea Britanie si Uniunea Europeana sa foloseasca timpul ramas pana la punerea in practica a Brexitului, pe 31 octombrie, pentru a explora aranjamente alternative ca parte a declaratiei politice comune privind viitoarea lor relatie, transmite Reuters.



Putem aduce in discutie declaratia politica comuna privind viitoarea relatie, in care exista prevederi pentru aranjamente alternative, a declarat premierul irlandez in cadrul unei dezbateri desfasurate la Belfast, cu participarea mai multor oameni politici.



"De ce sa nu incepem…