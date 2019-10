Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul irlandez de Externe, Simon Coveney, a declarat joi ca nu au fost facute progrese semnificative în cadrul negocierilor pentru Brexit, deoarece Marea Britanie nu a venit cu propuneri credibile, relateaza Mediafax citând Reuters. Ministrul irlandez a transmis ca exista o stare…

- Guvernul britanic nu a facut Bruxellesului niciun fel de noi propuneri privind Brexitul, a declarat joi presedintele Parlamentului European, David Sassoli, relateaza dpa si Reuters.Uniunea Europeana este pregatita sa amane data Brexitului din nou daca Marea Britanie va furniza un motiv…

- In iunie, guvernul de la Dublin a prezentat doua strategii bugetare: o optiune preferata, care prevedea cresterea excedentului in cazul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana in cadrul unui acord, si un scenariu fara reglementarea Brexit-ului, urmat de un deficit pentru amortizarea socului.…

- Marea Britanie se va confrunta cu penurii de combustibil, alimente si medicamente daca paraseste Uniunea Europeana fara un acord de tranzitie, riscand blocarea porturilor si o frontiera dura in Irlanda, se mentioneaza in documente oficiale publicate de Sunday Times, relateaza Reuters. Ziarul scrie ca…

- Sajid Javid, ministrul britanic de Finanțe, a declarat vineri ca dorește ca Marea Britanie sa incheie un Acord privind ieșirea din Uniunea Europeana, dar daca acest lucru nu este posibil, nu ii este teama de producerea unui Brexit fara Acord, relateaza Reuters preluat de mediafax.„Daca vine…

- Premierul Irlandei Leo Varadkar a indemnat marti Marea Britanie si Uniunea Europeana sa foloseasca timpul ramas pana la punerea in practica a Brexitului, pe 31 octombrie, pentru a explora aranjamente alternative ca parte a declaratiei politice comune privind viitoarea lor relatie, transmite Reuters.…

- Marea Britanie a avertizat luni Uniunea Europeana ca trebuie sa-si schimbe pozitia 'incapatanata' asupra Brexitului pentru a evita o iesire a Regatului Unit fara acord, a avertizat ministrul de externe britanic Dominic Raab, insistand ca el doreste un acord, insa UE trebuie sa-si schimbe pozitia,…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat Uniunea Europeana, sambata, ca trebuie sa renunte la solutia de rezerva privind Irlanda de Nord din acordul Brexitului. In caz contrar, Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, a precizat Johnson, conform Reuters.