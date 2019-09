Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul primului ministru britanic Boris Johnson a pierdut marți, in prima zi a sesiunii din aceasta toamna a parlamentului, majoritatea absoluta care, oricum, nu depindea decat de un singur vot. «Drama» a avut loc dupa ce deputatul conservator Phillip Lee a trecut la Partidul liberal-democrat, cunoscut…

- Uniunea Europeana se asteapta ca Regatul Unit sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar, a afirmat luni o purtatoare de cuvant a Comisiei Europene, potrivit Reuters. Declaratia survine…

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a subliniat consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, in discutiile purtate luni cu responsabili…

- Irlanda nu se va lasa intimidata in discutiile cu privire la retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana, a declarat premierul irlandez Leo Varadkar, intr-un interviu publicat miercuri de Irish Daily Mirror, citat de Reuters. Un dezacord intre Londra si Dublin privitor la viitorul frontierei irlandeze…

- Orice Brexit fara acord ar fi o ''tragedie'' atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans, potrivit Reuters. ''Boris…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- O eventuala iesire a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara acord este o decizie care va trebui sa ii revina doar Londrei, nu Uniunii Europene, a declarat miercuri premierul irlandez Leo Varadkar, potrivit Reuters. ''Intotdeauna depinde de Regatul Unit sa revoce articolul 50…