- Principala autoritate care reglementeaza activitatea Facebook in Uniunea Europeana, Comisia pentru Protectia Datelor din Irlanda (DPC), a deschis miercuri o investigatie referitoare la atacul cibernetic masiv asupra retelei de socializare dezvaluit de companie saptamana trecuta, transmite Reuters.

- Compania Facebook ar putea primi o amenda ce ar putea ajunge la 1,63 miliarde dolari, din partea autoritatilor europene, pentru compromiterea informatiilor a peste 50 de milioane de useri, situatie care contravine legilor europene privind protectia datelor personale.Conform prevederilor…

- Rețeaua de socializare Facebook a anunțat la sfarșitul saptamanii un atac asupra serverelor,dupa care informatiile personale a aproape 50 de milioane de utilizatori au fost compromise. Principalul legislator european pe probleme de confidențialitate și protecție a datelor, Comisia pentru Protecția ...

- Mediul de afaceri a venit cu propunerea de a fiscaliza in mod clar, explicit, criptomonedele, dar autoritatile din Romania privesc subiectul "in izolare", a declarat Raluca Bontas, partener Deloitte Romania. "Nu a existat si nu exista inca, nici macar in plan, din cate cunosc eu, o discutie…

- Autoritatea naționala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal (ANSPDCP) a primit 45 de notificari de incalcare a securitații datelor cu caracter personal, de la un numar total de 40 de operatori, incepand cu 25 mai 2018 și pana in prezent, au comunicat pentru HotNews.ro oficialii…

- Facebook a suspendat o firma de analiza din SUA pe durata investigațiilor privind colectarea și impartașirea datelor utilizatorilor. Crimson Hexagon, cu sediul in Boston, se descrie pe sine ca oferind „informații despre consumatori” și are contracte cu agenții guvernamentale din intreaga lume.

- Dupa ce datele a aproximativ 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite și mai multe țari UE, inclusiv Romania, au fost accesate ilegal de compania de consultanța britanica Cambridge Analytica, conform legislatiei din Marea Britanie, Facebook primeste amenda de nivel maxim…