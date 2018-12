Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Amenintarea lansarii unor proceduri speciale constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE. Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat parlamentarii…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmite AFP, preluata de Agerpres. "Decizia colectivă a cabinetului este că…

- Guvernul britanic si-a dat acordul pentru proiectul de acord asupra Brexitului incheiat marti cu Uniunea Europeana, a anuntat miercuri premierul Theresa May la finalul unei reuniuni de cinci ore a cabinetului sau, transmit AFP si Reuters. „Decizia colectiva a cabinetului este ca guvernul trebuie sa…

- "Salut ajungerea la un consens pe un text de acord privind #Brexit in aceasta seara. Acordul inseamna garantii ferme pentru romanii din Marea Britanie. Daca documentul va fi aprobat, romanii vor putea sa continue sa lucreze, studieze sau sa locuiasca in Regatul Unit avand aceleasi drepturi ca si…

- Irlanda insista ca premierul britanic Theresa May sa isi respecte angajamentul de a furniza o asa-numita “plasa de siguranta” care sa garanteze ca retragerea Regatului Unit din UE nu va crea o “frontiera dura” cu Irlanda de Nord, a anuntat luni, in Luxemburg, ministrul de externe…

- Uniunea Europeana si Regatul Unit au progresat catre un acord in vederea Brexitului si ar putea sa stabileasca prevederile divortului pana luni, potrivit agentiei americane Dow Jones, care citeaza diplomati, relateaza Reuters, scrie news.ro.Dow Jones precizeaza ca Londra si Bruxellesul si-au…