Irlanda îi cere Theresei May garanţii că Brexitul nu va crea o frontieră dură cu Irlanda de Nord ''Pentru noi este vorba despre indeplinirea unor angajamente. Nu cautam sa obtinem nimic nou in aceasta privinta, pur si simplu asteptam ca angajamentele facute in decembrie anul trecut si, in special, in martie acest an sa fie respectate. Cred ca suntem nemultumiti, dar inca destul de calmi in legatura cu acest lucru'', a spus Coveney inaintea unei reuniuni la Luxemburg cu omologii sai din UE.



El a raspuns astfel unei intrebari referitoare la impasul in care au ajuns duminica negocierile intre Londra si UE privind relatiile dintre ele post-Brexit, dupa ce partea britanica a refuzat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

