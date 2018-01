Irlanda: Guvernul aprobă un referendum asupra legislaţiei avorturilor Guvernul Irlandei, reunit luni seara, a decis organizarea unui referendum asupra legislatiei avorturilor la sfarsitul lui mai, informeaza radioteleviziunea nationala RTE, preluata de Xinhua, citand surse guvernamentale.



Conform legislatiei in vigoare, avorturile sunt interzise in Irlanda, cu exceptia cazurilor in care este in pericol viata mamei.



Avortul a fost intotdeauna ilegal in Irlanda, unde catolicii sunt majoritari, insa interzicerea lui a fost stipulata in Constitutie doar in 1983, dupa ce a obtinut 67% din sufragii in timpul unui referendum. Amendamentul 8 al…

Sursa articol: agerpres.ro

