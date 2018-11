Irlanda este indignata dupa achitarea unui barbat acuzat ca a violat un minor. Aparatorul acestuia, o femeie considera ca lenjeria purtata de reclamanta a fost “dovada consimțamantului ei”. Consimțamantul se ține doar intr-o bucata de material pentru sistemul judiciar irlandez. In data de 6 noiembrie, un barbat in varsta de 27 de ani acuzat ca... Read More Post-ul Irlanda furioasa: chiloții tanga ai unei victime violata considerați “dovada de consimțamant” apare prima data in TaBu .